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「考試寫錯一個字」男學生被老師活活打死　百人暴動燒警車抗議

考試寫錯一個字！賤民男學生被老師活活打死　百人暴動燒警車抗議。（圖／翻攝自Twitter）

▲賤民少年被老師打死，引發上百名民眾街頭抗議。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦低種姓15歲男學生尼基特(Nikhil Dohre)，只因為在考試時拼錯一個字，慘遭高種姓老師使用棍棒毆打至昏迷，送醫治療後仍因重傷身亡，誇張事件引發當地民眾上街抗議，警方目前正在追捕肇事老師辛格(Ashwini Singh)下落。

事件發生在北方邦奧賴耶(Auraiya)，身為低種姓達利特(Dalit)的男學生尼基特，7日考試作答時，不小心把social這個單字拼錯，就慘遭社會科學老師辛格拿出棍棒無情毆打，最後因此死亡，叔叔庫馬(Rishi Kumar)表示，因為老師的種姓比他們高，家長前去找老師理論時，也遭到對方羞辱。

父親拉朱(Raju Dohre)向警方表示，「我兒子為了考試平時很用功，他的閱讀和寫作都學習得非常好，然而卻只因為拼錯一個字惹怒老師，老師抓著我兒子的頭髮，無情毆打他，直到人暈倒在學校地板上」。

尼基特抵達醫院後雖然一度恢復意識，然而呼吸困難，由於傷勢太過嚴重，醫生建議把他轉到大醫院治療，卻在送醫途中在救護車上身亡。尼基特26日傳出死亡的不幸消息後，辛格立即逃跑，死者家屬原本不願將遺體下葬，直到警方向他們保證一定會把凶嫌逮捕到案，才終於把遺體帶回村莊下葬。

少年因為賤民身分被打死的事件，引發上百多名民眾上街頭在學校外抗議，當警方前去現場驅逐時情況迅速變得緊張，除了有人放火燒毀警車，甚至還向警察投擲石頭攻擊，最後約10多名抗議者被捕。警方表示，「我們用武力鎮壓暴徒，情況很快就獲得控制」，案件正在調查中。

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