「考試寫錯一個字」男學生被老師活活打死　百人暴動燒警車抗議

▲賤民少年被老師打死,引發上百名民眾街頭抗議。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

印度北方邦低種姓15歲男學生尼基特(Nikhil Dohre),只因為在考試時拼錯一個字,慘遭高種姓老師使用棍棒毆打至昏迷,送醫治療後仍因重傷身亡,誇張事件引發當地民眾上街抗議,警方目前正在追捕肇事老師辛格(Ashwini Singh)下落。

事件發生在北方邦奧賴耶(Auraiya),身為低種姓達利特(Dalit)的男學生尼基特,7日考試作答時,不小心把social這個單字拼錯,就慘遭社會科學老師辛格拿出棍棒無情毆打,最後因此死亡,叔叔庫馬(Rishi Kumar)表示,因為老師的種姓比他們高,家長前去找老師理論時,也遭到對方羞辱。

Don't call him just "DALIT".



Nikhil Dohre hailed from "DOHRE" sub caste related to wider JATAV Dalit community.



It will be shame on India's 3 crore Dalit Jatav/Ravidassia/Chamar community, if Upper Caste Hindu Thakur teacher who savagely beat Nikhil is not caught by UP police. pic.twitter.com/i0S3890a32