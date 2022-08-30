開學新制一次看！早自習禁考試「校外教學有條件」　2週後確診不停課

▲全國中小學今日開學。（示意圖／新北市教育局提供）

記者楊晏琳／整理報導

今天是高中以下學校開學日，「早自習不得考試、朝會每週最多1次」新制正式實施。先前停課標準為一人確診全班停課3天，但9/12起高中以下（含幼兒園）不再全班停課，確診者隔離期滿無症狀就可入校；不過仍有部分縣市授權各校，可視情況自行決定停課與否。新學期到來，相關新制懶人包《東森新媒體ETtoday》一次整理。

高中早自習不得考試、朝會每週最多1次

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教育部今年3月修正發布《教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項》，明訂高中朝會活動每週最多1天，其餘4天早自習時間，由學生自主規劃運用。各種颱風、地震、火災等防災演練，也都算朝會集會活動，只要學校當週有舉辦防災演練活動，即算一天朝會時間。

學生也可自行選擇是否參加或延後上學，只要在上午第一節上課前到校即可，學校不能列出缺席紀錄，且不得利用早自習時間安排考試；若學生遇到各種繞道，沒有尊重自主意願的測驗方式，可向教育部提出申訴。

此次教育部修法是以高中為主，不過台北市教育局副局長陳素慧指出，國中、小學部分雖然沒有明文規定，但基於「教學正常化」，將以「早自習零考試」為目標，提醒各國中、小學在早自習時間，讓學生自主規劃學習，或以晨讀、晨運、社團活動為主，不要進行任何評量或小考，否則將列為校務評鑑的訪視項目，並依照相關成績考核辦法及私立學校法等規定議處。

▲新學期開始，高中早自習不得考試。（圖／記者林敬旻攝）

高中以下（含幼兒園）開學防疫指引

課堂部分：根據教育部公文，除教師授課時須戴口罩外，學生體育課也應全程戴口罩，「但從事運動時，若師生沒有呼吸道症狀且與不特定對象能保持社交距離」可以不戴，無運動行為或運動結束仍要戴口罩。

學校自辦體育活動應事先掌握學生健康狀況，選手與裁判比賽時可不戴口罩，看完賽後仍要戴上。

此外，音樂課吹奏樂器不得共用，師生進行歌唱、合奏、舞蹈類課程及教學活動時，可以不戴口罩，但課程開始前與結束後仍須戴口罩，並加強消毒。

戶外教學活動：開學後各校可辦理跨縣市畢業旅行及校外教學等活動，但參加活動的國高中學生及成人需完成3劑疫苗，國小學生須完成2劑疫苗之規定，若無則提供2日內快篩或PCR陰性證明。

搭乘交通工具應該交通部規定且要造冊；跨校的交流活動，則在落實校園防疫規定及參與人員防疫措施前提下開放辦理。

其他：全校師生除用餐、飲水外，全程戴口罩並維持社交距離，開冷氣時對角各開啟一扇窗，每窗至少開啟15公分。

推動課程及活動，建議採「固定成員」實施，並落實課堂點名，若以跑班方式實施，像是社團活動即刻後照顧，建議依不同班別與教室，採取「固定成員」方式實施，並落實課堂點名。

此外，開學後高中以下各級學校游泳課程恢復實施，學校應落實體溫量測及泳池環境消毒（含更衣室）。

▲體育課仍要戴口罩。（示意圖／記者呂佳賢攝）

高中以下（含幼兒園）自「9/12日起」實施停課新制

確診者：確診或快篩陽性個案，實施7天居家照護後，期滿無症狀可入校上課。

確診者之同班同學／老師：學校會提供同班同學及教師1劑快篩試劑，陰性無症狀者可上課，如有症狀應儘速就醫。

曾與確診者「脫口罩接觸超過15分鐘以上」：非同班同學，但曾與確診者摘下口罩，共同活動15分鐘以上（如社團活動等），學校亦會提供1劑快篩，陰性無症狀者，得照常上課。

※9/11日（含）前依現行規定調整授課方式者，依學校原規定辦理；9/12日起發生之個案即適用新制。

不過新北市教育局表示，新北市各級學校原則上配合教育部規劃的防疫規定，但為兼顧家長疑慮，考量各班確診個案數、且大校小校學生數差異大，9月12日新制上路後，仍開放各校依各班確診個案數，彈性決定是否停課。

台北市教育局也指出，北市配合教育部規定「以篩代隔不停課」，考量北市中小學疫苗覆蓋率不斷增加，已有一定防護力，新學期各校不會再停停上上，如果班上確診人數多、學生有身體不適或快篩陰性仍有疑慮者，可自請防疫假，學校不會列入出缺勤記錄。

大專院校自「開學日起」實施停課新制

確診者：確診或快篩陽性個案，實施7天居家照護後，期滿無症狀可入班上課。

曾與確診者「脫口罩接觸超過15分鐘以上」：由學校提供1劑快篩，陰性無症狀者，得照常上課，有症狀者盡速就醫。

曾與確診者「全程戴口罩共同活動者」：人員需進行自我健康監測。

確診者同寢室室友比照同住親友規定辦理

高中以下各級學校：居家隔離及自主防疫期間不入校上課；如為在校隔離者，居隔期間不離開隔離宿舍。

大專校院：居家隔離不入校，住宿生亦不離開隔離宿舍，自主防疫期間不入班上課。

大專院校及高中以下防疫假規定

．確診、快篩陽性或居家隔離者，教職員工可請公假/防疫隔離假，學生可請防疫隔離假。

．教職員工及學生於自主防疫期間，可請自主防疫假。

．學生如有身體不適或快篩陰性仍有疑慮者，可請防疫假。