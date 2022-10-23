矢板明夫推測「習近平5年後還想連任」：排除了所有威脅自己的人

▲習近平。（圖／路透社）



記者陶本和／台北報導

中共20大結束後，習近平不僅展開史無前例的第3任期，他率領的新一屆中央政治局常委皆為心腹，被外媒形容「毛澤東以後最強大統治者」。日本資深媒體人矢板明夫23日表示，或許可以推測，習近平5年後還想繼續連任，所以排除了所有可能對自己構成威脅的人，哪怕是自己人。

中共中央總書記習近平23日正式開啟第三任期，而備受矚目的政治局常委亦隨之亮相，分別為習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥，以及李希，他們會是中共未來五年的最高領導層。

對此，矢板明夫表示，習近平派的幹部囊括了所有的位置，可以說是一場「大勝」，習派的主要競爭對手，共青團派遭到了團滅；而主帥李克強和副帥汪洋被迫提前退休，儲君胡春華失去了政治局委員的位置，「太上皇」胡錦濤更被人強行請出了會場。

矢板明夫說，這個陣式，就好像1976年華國鋒發動政變，打倒四人幫時差不多。完全不給對手留一點餘地。已經很多年沒有看到如此明火執仗的權力鬥爭了。他認為，胡錦濤被帶出場時，坐在主席台上的他當年的舊部們，個個正襟危坐、目不斜視，好像什麼事都沒有發生一樣，竟然沒有一個人過來關心一下，「可見他們也都是泥菩薩過江，自身難保了」。

矢板明夫表示，依照中共的老規矩，下一步自然是清算團派餘黨，估計又是一場腥風血雨，胡錦濤恐怕今後很難再有機會在公眾面前露面了，而其在浙江省擔任地方官員的長子，也不知道會不會受到牽連。

矢板明夫進一步指出，習近平領導的新政治局常委會，大部分都是習近平年輕時的舊部，令人感到有些意外的是，一直是被認為有機會成為習近平接班人的，重慶市委書記陳敏爾沒有入常。反而是，被認為能力低、年齡大的蔡奇、李希都進來了。因此，由此或許可以推測，習近平5年後還想繼續連任，所以排除了所有可能對自己構成威脅的人，哪怕是自己人。

矢板明夫表示，新團隊的所有成員，都是黨務幹部出身，沒有一個懂經濟的，而且沒有任何一個人有在國務院工作過的經驗。中國經濟現在面臨嚴峻考驗，想要靠這麼一個外行的團隊，來解決問題、拯救經濟，絕對是異想天開。

矢板明夫認為，這些幹部之所以得到提拔，純粹是因為和習近平的裙帶關係，以及對習近平的忠誠，而不是靠政績，如果不出意外，中國經濟明年會很差，後年會更差，所以有在中國投資，或者正在做生意的朋友，可能需要及早做準備。