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習近平連任總書記！韓媒驚曝「記者嚇傻」不敢打字：空氣瞬間窒息

▲▼包括習近平在內的新一任7名政治局常委，名單一公布令外媒感到相當震驚。（圖／路透）

▲包括習近平在內的新一任7名政治局常委，名單一公布令外媒感到相當震驚。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

中共第20屆一中全會今（23）日上午再度選出習近平為總書記，包括李強、丁薛祥等習近平核心幕僚在內的7名新一任政治局常委也跟著亮相。韓媒曝光中外記者見面會上的情景，雖然外界早就知悉4名政治局常委將會被替換，但當7人站上台的瞬間，還是令外國記者們相當震驚，此起彼落的打字聲頓時停止。

來自南韓的通訊社《韓聯社》在報導中指出，在中共政治局7大常委亮相的一個小時以前，北京人民大會堂3樓「金色大廳」流串著靜默的氣流，來自全球各國的記者與採訪人員對準講台右側出入大門，即便韓媒採訪團隊從19日抵達北京後便隔離在酒店一天、還得接受2次核酸（PCR）篩檢，還是感覺時光消逝的速度十分緩慢。

在稍過中午時分後，正門被打開，此時習近平正如外界預測般走在最前排，此時外媒記者將鏡頭對準習近平狂拍，此刻更預示著習近平再度成功連任、正式開啟第3任期，台下坐著的各國採訪人員則連忙拿起手機開始拍攝。

▼習近平在二十大連任總書記。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼習近平在二十大連任總書記。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼習近平與其他6名政治局常委。（圖／路透）

▲習近平與其他6名政治局常委。（圖／路透）

《韓聯社》描述當下驚險的場景，彷彿空氣瞬間凝結，「此起彼落的筆電打字聲暫時停止，原本忙碌奔走各處的攝影與影像記者也指安靜注視著鏡頭，頓時不敢吭一聲。習主席對著台下的採訪人員露出微笑、揮手後站上台，其他6名常務委員則拍著手掌跟在身後。」

習近平在20多分鐘的演說中強調，將透過具中國特色的現代化來實現中華民族的偉大復興，此時另外6名常務委員站著一動也不動，令韓媒記者感到「印象深刻」。

中外記者見面會結束後，一名外國記者感嘆道，「從新一任常務委員名單來看，竟然沒有任何一人能牽制習近平，這點我真的感到很震驚！這代表嶄新的習近平時代，將在不受任何牽制的情況下正式展開。」

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