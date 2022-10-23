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翻車現場！「外送點20個麵包」鑽優惠漏洞　店家開大絕…下場超慘

▲▼ 。（圖／翻攝自FB外送員的奇聞怪事）

▲網友想鑽外送平台漏洞卻被反制 。（圖／翻攝自FB外送員的奇聞怪事）

記者施怡妏／綜合報導

外送平台「Uber Eats」每月都會推出限定優惠碼，有網友發現，10月推出的秋季優惠碼，竟可以鑽漏洞，只花150元就可以買到650元的商品，消息一出許多網友跟著效仿，卻被超商店員反降一軍，就有網友點了21個波蘿麵包，想用折扣爽當「乞丐人」，結果真的收到21個麵包，無奈貼文出售「變成麵包超人」。

有網友在PTT發文，在網路上看到Uber Eats「生鮮雜貨滿1999元折500元優惠」的Bug傳聞，因此決定嘗試看看，點了想吃的糖果餅乾共510元，再點選店內可能庫存不多的麵包商品，「43個35元的麵包」，總金額2015元，扣除折扣的500元後，等於要支付1515元。

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然而，超商通常不會有大量的麵包，因此店內麵包數量不足的部分便不會扣款，最後原PO僅收到4個麵包，因此收款總金額會被減去39個35元的麵包，等於最後原PO僅付150元，就拿到了價值510元的糖果餅乾，以及4個35元的麵包。

不少網友效仿後卻出現翻車現場，傳出一堆災情，有網友在臉書「外送員的奇聞怪事」社團發文，「這不是bug，但這算一種賭博」、「超商老闆調貨反將一軍」。只見圖片中有大量的御飯糰、吐司、麵包、保險套等等商品，全是貪小便宜鑽漏洞的下場。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB外送員的奇聞怪事）

▲▼網友們店員反將一軍。（圖／翻攝自FB外送員的奇聞怪事）

▲▼ 。（圖／翻攝自FB外送員的奇聞怪事）

甚至還有網友收到21個菠蘿麵包吃不完，在臉書社團出售，「全新未拆封，想當乞丐人結果變麵包超人，認識的一個折5塊」。

網友留言全笑翻，「數學課本上買40根香蕉的狠人出現了」、「下飲料的最好笑，現做的怎麼不會缺貨」、「現在超商之間調貨本來就很常做」、「超商好爽，不管最後500誰付都是最大贏家」、「怎麼會想挑戰超商的物流速度呢，傻孩子」。

也出現苦主崩潰表示，「剛剛點了結果真的來15個」、「為什麼我家這邊的超商生得出43個卡士達麵包」。還有超商店員貼出進貨的照片，9大籃的麵包一字排開，「上夜班剛進貨，你們自己好自為之」，也有網友指出，剛剛到超商買東西，第一次看到麵包補好補滿，「菠蘿麵包有20個以上，笑死」。

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