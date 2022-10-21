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Uber Eats「秋季優惠碼」出現漏洞！他買650元商品僅付150元

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲有網友發現Uber Eats新推出的優惠碼疑似有漏洞。（圖／Uber Eats提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

外送平台「Uber Eats」每月都會推出限定優惠碼，刺激使用者消費。沒想到，有網友發現，10月推出的秋季優惠碼，竟可以鑽漏洞，無視低消進行折扣，等於購買商品可直接折抵500元。

有網友在PTT發文表示，他在網路上看到Uber Eats有Bug的傳聞，因此決定嘗試看看「生鮮雜貨滿1999元折500元優惠」的Bug是否存在。

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他表示，只要購買自己所要的500元上下商品，再點選點內可能庫存不多的麵包商品，將麵包選購的數量調高至1500元左右，讓消費金額達到1999元的門檻，便可折抵500元。然而，超商通常不會有大量的麵包，因此店內麵包數量不足的部分便不會扣款。

他舉例，他買了510元的商品，再點了43個35元的麵包，等於總金額2015元；扣除折扣的500元後，等於要支付1515元，但訂購的超商最後只送來4個麵包，因此收款總金額會被減去39個35元的麵包，等於最後僅付150元，就拿到了510元加上4個35元的麵包，總計650元。

▲▼ Uber Eats「秋季優惠碼」驚見Bug！他買650元商品僅付150元。（圖／翻攝PTT）

▲有網友警告，部分店家會大量進貨，建議不要嘗試。（圖／翻攝PTT）

原PO聲明，他單純看到Bug，覺得有問題才嘗試看看，目前Uber Eats內的確有消費明細，但信用卡仍有扣款，至於事後會刷退還是扣帳仍是未知，是否使用要網友們自己評估。

網友看完紛紛留言，「居然還有這種操作啊」、「這種就別PO出來了吧」、「要賭到底有沒有這麼多麵包XD」、「有些店存貨很多只是沒擺架上的」、「趕快進一堆菠蘿麵包XD」、「謝謝，現在我有40個波蘿麵包不知道該怎麼辦了」、「缺貨太多有些店家會選擇取消訂單」、「喔，這不是bug，但這算一種賭博」、「我好心幫Uber Eats檢舉，祝鑽漏洞的不會被鎖帳唷，加油」、「也不能說鑽漏洞啦...事實上也有人會想訂這麼多，但目的如果是賠償就...反正要這樣訂就不要不敢吞整單」。

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