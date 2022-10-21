妻子怒嗆女奧客「更年期膩」！夫霸氣一句讓她閉嘴：開口前想一下

▲男子與妻子到超商購物，正好碰上一名女奧客。（示意圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

台灣的刁民相當多，蠻橫的行徑讓人相當討厭。一名男子分享，日前與妻子到超商購物時，正巧碰見了某位中年婦人出言刁難店員，妻子實在被吵得受不了，痛罵對方「滾去後面啦，吵死了」，正當2人準備吵起來時，他立即說了一句話，不但讓該名婦人停了下來，霸氣的做法也網友笑了。

這名男子在「爆怨公社」分享，日前中午與妻子到超商排隊購物，當時人潮眾多，卻有名婦人要求店員「幫我列印」，還說出「先幫我列印用不了多久而已」，完全無視排隊人潮。

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儘管數度被店員拒絕、插隊失敗，該名中年婦人仍不斷騷擾，甚至還飆罵「什麼店家快速的不用，先結帳別人的，爛店家」等話語，旁邊有顧客看不下去，婦人還回嗆「我的錢不是錢啊」等等，刁蠻的行徑令人直搖頭。

▼婦人不斷吵鬧，要求店員先幫影印、結帳。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



這時男子的妻子實在聽不下去，開口痛罵婦人「更年期到了膩，是沒聽到這是規定膩。滾去後面啦，吵死了」，讓婦人瞬間愣住。而當婦人要開口回擊時，男子突然出言提醒，「要說什麼話之前考慮一下喔，她老公在這裡唷」，讓該名婦人瞬間呆住，接著摸摸鼻子離開了超商。

大快人心的經歷曝光，也讓不少網友笑了，不禁留言敲碗，「我想看慈眉善目的臉」、「很棒！不過沒有血流成河～感覺還是缺了啥」、「給我看慈眉善目是啥樣吧」、「好個慈眉善目的反駁」、「好療癒喔，不過其實列印可以自己操作。店員只要開機器」、「老公一定狠角色！求看本尊。」

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