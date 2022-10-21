超商店長「吃鮮食拍照」要大夜班65折結帳　網傻：難怪架上常空的

▲各大超商推出鮮食打折，因不浪費食物而得到一片好評。（圖／記者董美琪攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

為了避免食物浪費，各大超商都有推出即期鮮食打折的優惠，間接造福許多學生、小資族。然而，一名超商大夜班店員表示，他近日發現店長會以「忘記」為由，多次要他深夜結帳，讓他深感無奈又困擾。

該名大夜班店員透過臉書粉專「靠北血汗超商總部」發文表示，他所屬的超商近期更換店長，由原本的副店長擔任；沒想到，他最近發現白天上班的店長跟部分員工，都會先吃便當、鮮食等商品卻不結帳，反而是拍照後等大夜班上班後才要求結帳，「他們都說忘了結，我非常納悶為什麼這麼多忘記」。

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「而且都剛好可以打65折」，原PO表示，店長等人會將照片傳給他，再傳行動支付條碼要求他幫忙結帳，讓他聯想到早期會有超商員工把鮮食放進冰箱，等到了報廢時間後再吃的傳聞，「我深怕自己幫忙結帳的舉動，到時候會有事，一直很困擾」。

貼文曝光後，網友看完紛紛留言，「每個工作的準則都是拒背黑鍋」、「這店長不老實，早晚會出事，避免自己受牽連要三思，超商店員到那裡都能做，有職業道德的主管才能長久的做下去」、「請內部申訴，不然連你也有份」、「沒結帳先使用就算業務侵佔了，就算你後面要結帳也不可以，脫下制服就算偷竊，三思啊，後果嚴重」。

許多民眾也說，「我們這裡的小7也很奇怪...每天20：00看App i珍食剩40幾個三角飯糰...跑去一顆都找不到...回來看App上還是有啊...見鬼了嗎」、「難怪我常常在小七買不到想吃的便當，原來店內員工會利用職務之便這樣搞」、「我家附近的小七也是這樣，明明i珍食app都有顯示，結果去到現場貨架上都是空的，店員都先A起來了」、「凌晨3點才報廢的食品，我樓下的22點左右就拿下來了，後來可能有被說吧！就變成0100-0200左右都還沒挑掉」。

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