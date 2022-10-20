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超商掀「生」食風！他納悶加1字變流量密碼　內行曝：日本很流行

▲▼ 超商,鮮食,微波食品, 。（圖／本報資料照）

▲超商微波食品 。（示意圖／本報資料照）

網搜小組／閔文昱報導

現代人飲食講求新鮮，因此未經過多加工的食品在近年頗受歡迎，尤其日本更是掀起「生」食風。一名網友日前到超商買了一份「生義大麵」回家當午餐，卻被家人一句「為什麼要叫生義大麵」給考倒，事後回想，像是生吐司、生啤酒等商品加個「生」都會賣比較好，好奇這個字所代表的意義為何，引發熱議。

一名網友在Dcard發文表示，他前幾天到家裡巷口的超商幫爸爸買午餐，回家後爸爸卻看著餐點的包裝詢問，「這個麵是生喔？不然為什麼要叫生義大麵？」讓他一時被問倒，只能隨口敷衍一句「可能麵沒煮到全熟吧」。

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原PO透露，他吃完後發現，該款義大利麵的麵條QQ的，比一般的義大利麵還有嚼勁，讓他頓時也相當好奇「難道真的是麵條沒有煮到全熟，所以比較有口感嗎？不知道現在義大利麵前面也可以加一個生字了，我孤陋寡聞，還是說這個字現在是流量密碼，只要加上去就可以賣得比較好？像是生吐司、生啤酒之類的？」

▲有網友好奇，「生」義大利麵的意思為何。（圖／翻攝自Dcard）

▲有網友好奇，「生」義大利麵的意思為何。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言「生巧克力也不是叫你直接吃可可豆吧？沒有啦坐等解答」、「生義大利麵真的比較好吃，星巴克也有賣」、「我本來也是猜沒煮熟，跟燉飯一樣米心沒透那種」、「我在想說是不是指跟一般麵比起來少了某些步驟」。

其中，也有內行人解答，「這個生其實是日文啦！生在日文除了未煮熟之外，還有代表新鮮、沒有經過加工等多種含意。這邊的生麵是指剛壓出來的新鮮麵體，並不是使用一般在超市買到已經烘乾加工的麵，存放時間比較短，因此吃起來更有水分近年在日本流行，慢慢傳到台灣，現在很多餐廳也都會強調自己是用生麵。」

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生義大利麵超商

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