鼓勵青年回鄉創業！花蓮青年創業市集　媒合投資合作商機

▲花蓮縣政府青年發展中心於花蓮文化創意產業園區舉辦「2022花蓮STARUP！創業市集」新創團隊成果展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府青年發展中心22日於花蓮文化創意產業園區舉辦「2022花蓮STARUP！創業市集」新創團隊成果展。活動以提供新創團隊分享交流的平台，邀請今年度新創基地的青年創業團隊、商會代表、國內創投領域投資人共同出席，跨域交流為花蓮注入更多的創新創業能量，見證創業市集多元面向！

此次創業市集涵蓋教育、學術出版、部落藝術、餐飲、有機農業、運動體適能、人文環保、玉石加工...等多領域團隊參與設立攤位，透過集點闖關活動與民眾互動，增加新創團隊的曝光，也將自己創業想法及產品，向民眾面對面展現創業故事與成果。

▲▼創業團隊以簡報展現創業實力，除了向評審與投資人們尋求投資合作與商務媒合的機會。

活動以創業競賽的規格，邀請地方創生、教育新創與各界投資人擔任評審，讓7組亮點團隊以簡報展現創業實力，除了向評審與投資人們尋求投資合作與商務媒合的機會，也期望團隊能與外部產生創業火花，在創業初期可以靈活調整並打響知名度。

花蓮縣政府多面向的鼓勵青年人站出來踴躍參與、踴躍創業，並透過各項政策的協助，以及與眾多創業者的交流，建構完整的創業生態圈，讓整體青年創業能量提升，也讓花蓮縣政府成為青年創新創業強而有力的後盾、團隊回鄉創業最堅實的力量，今年度新創基地進駐團隊「基地文化」，在一路的陪伴輔導下，獲得今年度原委會「百萬創業計畫」，就是最好的實踐，期望未來能有更多的團隊在縣府的協助下順利圓夢。

▲▼多領域團隊參與設立攤位，透過集點闖關活動與民眾互動，增加新創團隊的曝光機會。

徐榛蔚表示，花蓮縣創業輔導團隊從過去也踴躍的到台北取經，以期藉由相互交流激發年輕人對於創業的熱情與創新，今天看到許多新創團隊齊聚，不僅展現花蓮青年發展的軟實力已逐漸成形，歡迎全國的年輕人到花蓮輕旅行，也歡迎大家返鄉創業，花蓮縣政府會是大家強健的後盾！

青年發展中心執行長明良臻表示，進駐團隊經過了一年的努力，在縣府及新創飆速器多方面的輔助之下，有了今天成果展的呈現，而這不僅僅是成果展，更是為花蓮青年創業建立了一個嶄新的里程碑。青發中心將持續提供辦公與營運測試空間讓新創團隊使用，並持續舉辦財稅管理、市場行銷、數位轉型…等創業培力課程，網羅各界創業成功經驗之業師，提供創業輔導顧問，透過定期顧問會議，協助團隊進行商業模式和執行現況進行的「健康檢查」，並透過交流活動及資源媒合，幫新創團隊實現嶄新創意，加速培育提升創業成功機會，讓花蓮青年創業往下一個里程碑邁進。

當天參與活動之貴賓有花蓮縣議員李秋旺、財團法人花蓮縣花蓮扶輪社社長任聿新、財團法人花蓮國際青年商會會長何心佑、花蓮女國際同濟會會長張玉鳳、花蓮縣政府農業處長陳淑雯、教育處代理處長翁書敏、行政暨研考處處長吳昆儒、花蓮縣工商發展投資策進會總幹事張福檳等皆到場皆共襄盛舉，與民同樂！