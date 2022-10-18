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女友陪老闆吃飯賺錢「2年後突懷孕」！他見超音波照愣：我都有戴套

▲▼南韓一名8歲女童遭到感染愛滋病的父親性侵。（示意圖／CFP）

▲女友靠著跟老闆吃飯賺錢。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，女友的夢想是開一間早午餐店，於是一出社會就在早午餐店工作，3年後當上老闆娘助理，開始學著接洽廠商，跟「老闆」吃飯還有額外的費用，女友也答應他，不會與老闆發生性關係，並且報備行程，怎料2年之後，女友突然拿出超音波照坦言懷孕了，「她說孩子是我的，但我都有戴套」。

原PO在Dcard上發文，女友想創業開早午餐店，很聰明也很有野心，在早午餐店工作3年就當上老闆娘助理，工作時間變得自由外，工作內容也從一般服務生，變成幫忙行銷跟廠商接洽的角色，闆娘常常會找女友跟「老闆」一起吃飯，賺取額外的收入。

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當時原PO還是學生，幫不上什麼忙，所以同意女友跟老闆吃飯，「我就當她是去應酬」，後來發現女友沒在工作，全靠老闆給的零用錢過生活，他氣炸找女友質問。女友表示，這只是暫時的，目的是為了存到創業基金，而且不帶感情、不會發生性關係，行程也都會報備，原PO因此同意了。

▲▼孕婦可選擇莫德納疫苗制度上路，在施打疫苗前新店慈濟醫院的醫檢師對孕婦進行超音波掃苗，確認胎兒沒有問題後方能施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲女友坦言懷孕，並稱孩子是原PO的。（示意圖／記者湯興漢攝）

維持這樣的模式2年後，女友也存到創業基金，原PO正想找對方討論創業的事，女友卻拿出超音波照，「她說孩子是我的，但我都有戴套，給我看這張破紙」，女友否認跟別的男生上床，「交往6年了欸，我怎麼會看不出來她的心虛，也有叫她去驗生父，她還覺得我不信任她，媽的我都綠光罩頂了」，但他不忍心丟下女友不管，不知道該怎麼辦。

貼文一出，網友認為女友不肯驗，一定有鬼，「其實套套也不是百分之百，但不讓驗就很怪，這就像一場賭博，可能是對3可能是對A，但你女友知道牌卻不敢跟你賭，大概率是對3」、「我是覺得不給驗怪怪的啦，這個反應有很高機率就不是你的了」、「肯定要驗啊，誰要幫別人養小孩」、「你同意女友應酬，先不說上床，傻的都知道女友要被佔便宜吧」。

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