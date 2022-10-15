台南「尚青」攏底加！　黃偉哲邀來青農市集選購優質農特產品

▲台南市政府農業局舉辦「萬聖．農安」青農展售活動，市長黃偉哲也特地到場現場巡攤，並賣力介紹蜂蜜、果乾、果醬、虱目魚等系列產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府農業局15、16日兩天上午11時至下午5時，於台南市立圖書館舉辦「萬聖．農安」青農展售活動，現場匯集超過30攤來自台南各區青農的優質農產品，市長黃偉哲也特地到場現場巡攤，並賣力介紹蜂蜜、果乾、果醬、虱目魚等系列產品，其中更不乏參賽獲獎品項。





市長黃偉哲表示，台南青農的努力大家有目共睹，市府也會是青農最強而有力的後盾。今日現場不僅有青農，還有新住民、原住民以及來自日本的好朋友，這也見證台南的年輕活力與多元文化。歡迎大家週末到永康總圖閱之森公園走走逛逛，選購優質特色農產品相挺青農。





農業局長李建裕指出，台南是台灣的農業重鎮，也是最支持青年務農的直轄市，至今已於各區成立30個青農分會，並培育超過1750位青年農民。市府會持續支持返鄉青年成為專業青農，也希望透過像今天這樣的展售活動，協助青農品牌曝光及媒合消費者，延續展售活動效益，而不僅止於活動當天。





農業局2022年度特別規劃至外縣市如桃園、高雄、新北、台中、台北及新竹等地，推廣台南在地優質農產品，目前已辦理4場次，每場次平均達20萬元銷售成績，提供青農多元的舞台行銷產品，並讓各地民眾更加認識台南的特色農產品。





15、16日兩天的青農市集活動除展售胡麻、台南好米、火鶴花、印加果油、木耳露、蓮系列等產品外，另有鹹鴨蛋製作教學、蘆筍壽司製作等食農教育及阿卡貝拉、戲劇等表演，讓大家買得安心、玩得開心。