藥學消防雙背景走遍故鄉　素人藥師蕭博勝築夢鄉政

▲嘉義縣番路鄉長候選人蕭博勝 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣山區選舉被外界解讀多為派系政治把持，但卻有滿懷理想的候選人懷抱理想，希望藉由燃燒自己的熱情，挑戰一鄉之長實現對故鄉理想藍圖的擘畫。嘉義縣前藥師公會理事長蕭博勝就是這樣實在的例子，有鑑於故鄉番路觀光落於口號化，缺乏實踐力，更在地方選民勸進下，具備藥師及義消雙背景的他選擇用雙腳走遍故鄉，實際推出針對長照、經濟觀光及教育等面向政見，希望在地希望翻轉的民眾投下支持的一票。

蕭博勝表示，自己番路鄉長大土生土長，對這片土地有特別期待。任藥師公會理事長期間兼任長照委員與公部門單位配合藥事照護，可以讓政府施政有效達到民眾關懷，也創造出藥師價值。番路受限山區地形，在地僅有他一家藥局，因此透過送藥到宅給獨居長者或是偏村民眾，看到交通不方便下的缺乏，因此他選擇親送踏遍番路，就是希望鄉民可以方便取得。

而當地特產柿子逐年減產，他也規畫透過產區體驗，或是觀光馬拉松包裝，入住當地飯店，甚至搭配大阿里山番路茶區茶葉禮盒，30年藥局經營理念讓他築夢鄉政服務，就是希望讓更多人看見番路。

蕭博勝針對政見推出18大政策，他規劃藉由社政單位結合社福團體打造樞紐中心提供服務，甚至搭配老人食堂及日照中心，不論是送餐或是到府關懷甚至接送就醫都能讓當地長者在地安養。

再則，加速納骨塔興建，將原戶政警政消防等行政單位老舊建物重新納入都市規劃，區塊性都市計畫，搭配運動中心，也讓林班地限制開放，活化社區經濟來源，番路鄉茶葉為當地經濟做加速茶改場，讓當地茶園區可以升級。

教育部分則活化圖書館讓孩童作為等待家人場域，也養其長期閱讀習慣，進而引進企業資源減少城鄉差距，甚至結合食農教育及里山倡議提升孩子對在地認知及認同感。

觀光他則希望打造番路當地故事館，也活化在地彈藥庫打造文創園區，結合番路當地美食及飯店旅宿業舉辦全國性賽事，提升在地能見度也推動綠色旅遊。