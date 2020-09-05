番路鄉驚見「垃圾瀑布」　環保局令土地承租人限期清除

▲番路鄉山區驚見「垃圾瀑布」，環保局令土地承租人限期清除 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣番路鄉草山村偏遠山區被發現傾倒大量垃圾，惡臭髒亂不已，垃圾污水可能污染下游水源，嘉義縣環保局會同嘉義林管處、番路鄉公所和土地承租人現場會勘，要求土地承租人善盡管理之責，限期9月20日前清除，並將追究不法亂倒垃圾的行為人，防止不肖業者再次前往棄置。環保局呼籲民眾發現任何危害環境問題都能拍照、定位及通報，公害陳情專線：0800-066666、05-3620808、3620800#610。



番路鄉草山村位於曾文水庫下游，距離水庫僅3公里，環保局日前接獲附近被發現有大量的垃圾陳情，立即會同林務局、森林警察隊及地政局會勘後，發現有家戶垃圾及廢棄農業資材，甚至有露天燃燒痕跡，為了防範未然，林務局已在現場架設監視器，遏止非法棄置發生。



針對這起案件，環保局已要求地主善盡土地管理人責任，也將不定期派員巡查，若經查證屬家戶棄置並露天燃燒者，可依法處以1200元以上、10萬元以下罰鍰，若屬集團性或山老鼠長期棄置者，依廢棄物清理法第41條及46條規定移送法辦，行政罰處以6萬至30萬元以下罰鍰，而刑事罰則處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，並附帶請求依法清除所有傾倒的垃圾。