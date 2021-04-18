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社會 社會焦點 保障人權

嘉義BMW轎車對撞遊覽車！　23歲駕駛「到院前死亡」4人受輕重傷

記者張靖榕／綜合報導

嘉義縣番路鄉周六（17日）晚間發生車禍，23歲黃姓男子駕駛白色BMW轎車，因不明原因與對向遊覽車對撞後車頭嚴重凹陷，黃男當場失去生命跡象，送醫後不治。黃男同車另外3名乘客分別受到輕重傷，許姓遊覽車駕駛也受傷，已送醫近行救治。

▲▼嘉義晚間車禍！BMW、遊覽車相撞「玻璃碎滿地」　駕駛無生命跡象。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲BMW車頭全毀。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣消防局指出，17日晚間8時左右接獲嘉義縣警局勤務指揮中心轉報，台3線284.7公里處番路鄉新福村路段發生轎車與遊覽車車禍事故，現場多人受傷。消防局立派調度番路、三和、中埔、竹崎分隊前往搶救，並請嘉義市消防局協助救援。

▲▼嘉義晚間車禍！BMW、遊覽車相撞「玻璃碎滿地」　駕駛無生命跡象。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲車體碎片、零件與玻璃噴散一地。（圖／記者翁伊森翻攝）

白色BMW轎車車頭毀損嚴重，零件碎片噴散一地，遊覽車擋風玻璃則因撞擊碎成蜘蛛網狀。23歲黃姓轎車駕駛當場失去生命跡象，送醫後宣告不治，另外3名20多歲的乘客均受傷，但未有生命威脅，且意識都相當清楚，已送院治療，40歲的許姓遊覽車駕駛則是右小腿撕裂傷，車上僅司機1人，無其他乘客。

根據《聯合報》報導，到場協助的遊覽車公司負責人表示，許姓司機當時是下班回家途中，遇到超越雙黃線的自小客車，儘管已從內線閃避到外線，仍被對方撞上。

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