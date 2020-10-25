番路鄉農會歡慶柿子節　再推阿里山青心烏龍茶冰品

▲番路農會邀請縣長翁章梁、議長張明達及立委陳明文等人一起歡慶柿子節。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



2020「悠遊番路 柿子茶鄉」柿子節活動在番路鄉農會廣場盛大登場，縣長翁章梁、立委陳明文、嘉義縣議會議長張明達、縣農會總幹事黃貞等貴賓皆蒞臨現場，戴上由柿子串成的造型項鍊，手上提著一籃黃澄澄的柿子，如巨星走紅毯般緩緩走進會場，畫面吸睛、場面十分熱鬧。

▲阿里山青心烏龍茶冰品。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府和番路鄉農會今年以「悠遊番路、柿子茶鄉」為主題，共同行銷柿子品牌，翁章梁邀請全國民眾作伙來番路採購柿子系列產品，以消費帶動地方產業經濟。

▲番路知名農特產柿子。（圖／嘉義縣政府提供）

此外，番路鄉農會今年更以番路鄉阿里山青心烏龍茶，獨家開發出創意產品，有阿里山清心烏龍茶雪糕、茶雪酪、茶冰淇淋等冰品，相信更能帶給民眾不一樣全新體驗；在現場擔任冰品代言人，試吃起雪糕的翁縣長更是讚不絕口，直呼滿口茶香都跟著綿密的雪糕融於嘴中，實在太美味了！

嘉義縣番路鄉是柿子的故鄉，產季在9至11月的柿子為嘉義縣山區具高經濟價值的作物之一，嘉義縣生產面積約518.25公頃，年產量均值6802公噸，主要產地集中在番路鄉，年產量均值5068公噸，占全縣柿子生產量7成以上；由於嘉義縣有北回歸線穿越，不論氣候、地形、土質都非常適合柿子生長，所以嘉義生產的柿子品質優、甜度高、口感脆，是品嘗當季水果的第一首選。