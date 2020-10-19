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快訊／嘉義番路鄉鐵皮屋深夜火警！　獨居老人逃生不及葬火海

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▲嘉義番路鐵皮屋火警燒死一獨居老。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義番路鐵皮屋火警燒死一獨居老。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣番路鄉新福村大庄6號18日晚間發生住宅火警案，現場起火地點為一獨居長者所住的鐵皮屋。警消趕抵現場緊急佈水線進行搶救，或是撲滅後發現老翁明顯死亡，詳細起火原因待調查。

▲嘉義番路鐵皮屋火警燒死一獨居老。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲消防人員到場時緊佈水線。（圖／記者翁伊森翻攝）

消防局表示，消防人員23時初抵達，回報現場為1樓鐵皮屋已全面燃燒，屋主為1獨居老人，尚無法確認是否脫困。火勢撲滅後於門口發現80歲張姓屋主已明顯死亡。後續交由火調人員及警察局處理。

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