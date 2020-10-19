快訊／嘉義番路鄉鐵皮屋深夜火警！　獨居老人逃生不及葬火海

屏東縣九如鄉17日晚上先後發生兩起火警，其中一起發生在九龍路，消防人員出動10各式消防車輛前往灌救，經一個多小時才將火勢撲滅，燒毀3間鐵皮屋及一輛自小客車，有民眾指稱是廟會活動燃放炮竹引發，消防局表示，火災發生原因，由火調小組進行調查，目前未確定火災原因；其實晚上11時多，也發生一起民宅屋頂冒出白煙，派員搶救，以人力接駁方式用水桶澆熄，現場找到火種，因無損失，也無人傷亡，不需火調。