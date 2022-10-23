　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

泰式綠咖哩包、德式燻腸堡都有！超商最新「異國麵包」開吃了

▲▼全家推泰日歐異國麵包。（圖／業者提供）

▲超商最新異國麵包開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

邊境解封但還沒找到時間出國玩嗎？就有超商特意網羅各國風味的「烘焙麵包」，搶先讓民眾用味覺環遊世界，首推這款「泰式綠咖哩麵包」，大口咬下炸出香辣泰式綠咖哩餡，還能吃到雞腿肉等料，每一口都帶有奶香、檸檬葉香氣，打造經典泰式滋味，還有「日式親子堡」、「歐洲風味德式燻腸堡」等吃，趕緊衝一波。

全家推出3款最新「異國風鹹麵包」，其中，必吃「泰式綠咖哩麵包」，雞腿肉特意添加了香茅、南薑，再搭配香辣泰式綠咖哩餡，大口咬下香氣十足，讓人忍不住一口接一口，再來是「日式親子堡」，金黃色歐姆蛋搭配炙烤雞腿肉丁，並淋上道地日式洋蔥醬汁，微波後熱熱吃最好吃，以及歐洲經典風味「德式燻腸堡」，使用獨特煙燻工法製成德式燻腸，接著撒上切達起司佐以黃芥末沙拉醬，打造酸甜滋味，即日起於門市陸續上市開賣。

▲▼天素地蔬新品。（圖／7-11提供）

▲7-11天素地蔬系列找來小小樹食合作。

另，7-11近日也攜手甫獲米其林綠星、必比登推薦的人氣餐廳「小小樹食」合作，強勢推出2款全新餐點，首推「轟炸薯餅嫩蛋飯捲」，是以墨西哥捲餅作為開發概念，特別以蜜汁拌飯搭配薯餅、起司、蛋條等配料，大口咬下口感超豐富，還有「泰式酸辣湯」等選擇，有別於市面上添加魚露的葷食湯品，特別使用在地洋蔥、酸白菜、香菇等食材慢熬出蔬菜鮮味，以泰國直輸綠咖哩為基底，喝起來酸辣開胃，即日起於2500間門市限定開賣。

【你可能也想看】

►獨／確定了！好市多2022黑色購物節「這天」開跑　限時7天買爆
►揪團！拿坡里「炸雞買1送10」爽吃到月底
►麥當勞買1送1、肯德基加1元多1件！10大速食店「連假優惠」快收下

►化妝助攻神器！LED高清日光化妝鏡1280元

ET快訊
2歲女兒水洗4萬MacBook！竟是因「爸說電腦垃圾多」
孫協志唱一半「前女友」突衝上台！全場暴動
習近平連任總書記！韓媒驚曝「記者嚇傻」：空氣瞬間窒息
鍾欣凌神救援謝盈萱「Fxxk」獲滿堂彩！　網讚：反應超快
三峽民宅氣爆鋁窗炸飛！5人送醫　樓梯間發現詭異黃色粉末
快訊／台中爆命案！路邊車輛驚見1女陳屍後座
今晚18：36進入「霜降」！　4生肖當心血光之災

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

泰式綠咖哩包、德式燻腸堡都有！超商最新「異國麵包」開吃了

萬聖節限定！巧克力驚喜盒變幸運籤筒　超市量販應景零食一次看

限時2天！全聯買菜送「1袋香蕉」　11月起打流感疫苗再送1萬袋

揪團開訂！速食店限時5天「免費送堡」　優惠碼快收下

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

具俊曄：我的小姨子是最美der　小S揪「下次穿一樣的禮服」

讓寶寶自己睡在戶外！　滿是嬰兒車的丹麥街頭

吳宗憲虧Lulu得獎：我讓妳委屈了！　駁斥不敬業反嗆「拿納稅人錢拍戲」

又男生？爸見褲裝臉超尬　老婆拿出小裙子他秒燦笑

小S「紅毯第一尖」VS蔡尚樺大爆乳　帥哥超多..還引發「Lulu送包之亂」

泰式綠咖哩包、德式燻腸堡都有！超商最新「異國麵包」開吃了

萬聖節限定！巧克力驚喜盒變幸運籤筒　超市量販應景零食一次看

限時2天！全聯買菜送「1袋香蕉」　11月起打流感疫苗再送1萬袋

揪團開訂！速食店限時5天「免費送堡」　優惠碼快收下

U23／陳聖平雙安3打點釋放壓力　「感謝教練相信我」

日常小習慣看3特徵　前銀行行員：這就是你跟「有錢人」的距離

楊謹華金鐘撞衫「彰化地標」！　當地網友一眼認出嗨喊：好懷念

陳明通成功預判中共常委四上四下　藍綠委關注「習強權」一把抓

林智勝激發味全龍火花　石志偉支持東山再起獎

U23／主場壓力下奪季軍　謝承勳落淚：這不是哭是感動

黃藍燈亮了！存股達人開心「掏緊急預備金」：加速買0050

戀愛時最會吃醋的3大星座！Top 1佔有慾超強，想24小時黏在一起

馬英九不意外中共黨綱納反台獨　朱立倫喊話北京：和平最重要

孫協志唱一半...「前女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

埔里「20cm異形血肉片」逆流狂爬！　細白爪猛竄他一盯嚇壞：這母湯

消費熱門新聞

好市多2022黑色購物節時間曝光！

7-11起司系列麵包熱熱吃超銷魂

超商「大杯拿鐵33元」爽喝3天！

限時2天！到全聯買菜送1袋香蕉

國外Outlet更好買？　網揭「關鍵1原因」

超商限時特大美式下殺40元、拿鐵50元

家長嘆抗蟎不易！從洗衣就要把關

排隊搶看坤達下廚「德國雙人」祭出超狂優惠

Sony機種加碼優惠最高省萬元

超商開放登記台北熊好券5步驟搞定

速食店外送限定炸雞買1送1只有7天

超商最新「異國麵包」開吃了！

速食店「小華堡免費送」只有5天

萬聖節限定！超市量販應景零食一次看

更多熱門

相關新聞

內衣女神「激辣深V」餵包！2000來一口　她頭香⋯老公求生慾

內衣女神「激辣深V」餵包！2000來一口　她頭香⋯老公求生慾

被「內衣女神」拐拐餵食一口麵包的代價是多少？高雄市就有一家韓式手撕麵包店就找來拐拐，只要購買滿2千元就能讓拐拐餵一口，結果搶到頭香是女粉絲，一口氣砸4000塊就是要讓拐拐餵上一口，不過有趣的是，這位女粉絲的老公只負責拍照，就算記者幫忙爭取福利，他還是紅著臉拒絕，可見求生慾望有多強烈。

12家飯店線上旅展餐券優惠整理包

12家飯店線上旅展餐券優惠整理包

超商「辣炒年糕杯」辣味、起司味超濃

超商「辣炒年糕杯」辣味、起司味超濃

關鍵字：

美食情報美食雲全家麵包7-11小小樹食

讀者迴響

熱門新聞

楊謹華演技強卻7度槓龜！網提「她這部戲」沒拿最扯

《華燈》入圍11獎全滅網傻眼！「評審揭真正原因」

NBA爆發嚴重衝突！熱火前鋒抱摔對手

《華燈》入圍11項全滅！最大獎敗給這一部

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

今晚18：36進入「霜降」！　4生肖當心血光之災

謝盈萱「金鐘爆粗口」下跪道歉

金鐘獎／曾寶儀突點名「最大遺珠」！

「晚安小雞」遭毆打！夜闖台南某中學直播遇惡煞

《華燈》全滅！林心如失落　霍建華暖送愛心安慰

《營業中》客人：不是說有藝人？

女主播洗一半「機器突爆炸」！兇手竟是這衣物

楊謹華慶功宴一出場「跌坐在地」嚇到林心如

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

阿翰降肉金鐘開場被讚100分！曾寶儀揭拍攝秘辛

更多

最夯影音

更多
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合
黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面