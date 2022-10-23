泰式綠咖哩包、德式燻腸堡都有！超商最新「異國麵包」開吃了

▲超商最新異國麵包開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

邊境解封但還沒找到時間出國玩嗎？就有超商特意網羅各國風味的「烘焙麵包」，搶先讓民眾用味覺環遊世界，首推這款「泰式綠咖哩麵包」，大口咬下炸出香辣泰式綠咖哩餡，還能吃到雞腿肉等料，每一口都帶有奶香、檸檬葉香氣，打造經典泰式滋味，還有「日式親子堡」、「歐洲風味德式燻腸堡」等吃，趕緊衝一波。

全家推出3款最新「異國風鹹麵包」，其中，必吃「泰式綠咖哩麵包」，雞腿肉特意添加了香茅、南薑，再搭配香辣泰式綠咖哩餡，大口咬下香氣十足，讓人忍不住一口接一口，再來是「日式親子堡」，金黃色歐姆蛋搭配炙烤雞腿肉丁，並淋上道地日式洋蔥醬汁，微波後熱熱吃最好吃，以及歐洲經典風味「德式燻腸堡」，使用獨特煙燻工法製成德式燻腸，接著撒上切達起司佐以黃芥末沙拉醬，打造酸甜滋味，即日起於門市陸續上市開賣。

▲7-11天素地蔬系列找來小小樹食合作。

另，7-11近日也攜手甫獲米其林綠星、必比登推薦的人氣餐廳「小小樹食」合作，強勢推出2款全新餐點，首推「轟炸薯餅嫩蛋飯捲」，是以墨西哥捲餅作為開發概念，特別以蜜汁拌飯搭配薯餅、起司、蛋條等配料，大口咬下口感超豐富，還有「泰式酸辣湯」等選擇，有別於市面上添加魚露的葷食湯品，特別使用在地洋蔥、酸白菜、香菇等食材慢熬出蔬菜鮮味，以泰國直輸綠咖哩為基底，喝起來酸辣開胃，即日起於2500間門市限定開賣。

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