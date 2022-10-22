獨／內衣女神「激辣深V」餵包！2千來一口　她頭香⋯老公曝求生慾

▲內衣女神「拐拐」當一日店長，餵食麵包，粉絲一臉陶醉 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

被「內衣女神」拐拐餵食一口麵包的代價是多少？高雄市就有一家韓式手撕麵包店就找來拐拐，只要購買滿2千元就能讓拐拐餵一口，結果搶到頭香是女粉絲，一口氣砸4000塊就是要讓拐拐餵上一口，不過有趣的是，這位女粉絲的老公只負責拍照，就算記者幫忙爭取福利，他還是紅著臉拒絕，可見求生慾望有多強烈。

22日下午一點在高雄漢神巨蛋地下一樓，一家韓式手撕麵包店找來3個爆乳女神來當一日店長，其中一位就是「內衣女神」拐拐，拐拐深V上衣充分展現誠意，三位爆乳女神就在麵包攤前販售，沒一會工夫就圍上不少群眾搶購，突然間有人喊出要20個麵包，後來又再加碼20個，總共40個。

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▲內衣女神「拐拐」（右二）當一日店長，上演餵食秀 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲被內衣女神「拐拐」餵食的頭香者竟然是一名女粉絲，穿著也是非常火辣 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲內衣女神「拐拐」當一日店長 。（圖／記者吳奕靖攝）

原來只要購買足2000元就能讓拐拐親自餵食一口麵包，喊出買下40袋麵包的人竟然是一位女粉絲，從口袋中掏出了4000元馬上結帳，讓拐拐看得是非常開心，原來這名女粉絲是忠實鐵粉，她說被餵食的感覺：「好爽喔！她就很親民很棒，這個品牌我還沒有吃過，但入口的口味很棒，口感非常綿密」。這名女粉絲是跟老公一起來，老公負責拍照，不過買了4000元有2次餵食機會，記者問老公要不要被餵，這位女粉絲搖頭說：「不...不，這個我要」。而老公也臉紅秒拒絕，直說老婆拍就好，「消費的是老婆，老婆優先」，足見求生慾望強烈。

另外一名被拐拐餵食的男粉絲，特地從台南趕過來，花兩千塊拍下餵食照片，他說：「女神餵食，支持就是要付出，很多只是純拍照，兩千塊花得值得，今天是林志玲也值得，女神都是在同一個等級」。拐拐的魅力有多大，問問老闆就知道，今天準備800條麵包，不到90分鐘就全秒殺。

這家韓國手撕麵包店的老闆傑瑞說：「我們今天準備了800條，活動結束就沒了，甚至還有人買了400條，現場還有人買40條的，其實我們麵包的味道不只是模特圈、活動甚至是老少中青都很愛」。

▲女粉絲的老公「求生慾望」非常強烈，婉拒餵食 。（圖／記者吳奕靖攝）