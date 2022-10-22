模擬車禍受困現場搶救　南消四大義消精進救災技能

▲台南市消防局第四大隊與義消總隊第四大隊，辦理義消聯合車禍救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提昇第一線義消人員救災能力，台南市消防局第四大隊與義消總隊第四大隊於22日辦理義消聯合車禍救援訓練，由教官聶豐明小隊長指導義消人員各項戰技要領與應變觀念。

該次訓練前先講解搶救車禍受困案件，須注意的觀念及五(S)安全原則，並著重實體操作課程，現場特別利用報廢自小客車進行實際車體破壞訓練，模擬車禍車體變形、人員受困車內急需脫困，義消同仁於第一時間到達現場後能快速協助警消，在救災人員和待救者安全的前提下進行車輛破壞作業。為使義消人員熟悉執行車禍救助流程及應注意事項，增進對於破壞器材之認識，熟稔油壓破壞器材使用方法及操作技巧，故辦理本次車禍破壞訓練。

消防局第四大隊大隊長蔡國保表示，重大交通意外發生時，車體常因遭受高能量撞擊而嚴重扭曲變形，導致駕駛及乘客受困於車內，所以車輛窗戶破壞、車門破壞器材操作及受困人員的保護技巧便顯得相當重要。參訓人員均穿著消防衣帽鞋精實操練，利用各式裝備器材進行車體支撐、破壞及脫困操作，每位義消兄弟均認真操作、精進自身技能，以確保民眾生命財產安全。

消防局局長李明峯表示，警力有限，民力無窮。透過不斷的訓練累積經驗，辦理警義消訓練有助於強化消防救災能力執行、救災資訊聯繫及救災資源整合，亦可培養同仁間之團隊救災默契，以利救災現場指揮運作及各種戰術順利執行，保障民眾生命安全；相信更能提升台南市的救災能量，維護市民生命財產安全。