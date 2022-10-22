21歲黑手騎擋車返家遇死劫！慘遭同行撞死　母親悲痛北上認屍

記者戴上容／新北報導

新北市三重區今日凌晨0時發生死亡車禍！28歲陳姓休旅車駕駛行經三重重新路要左轉時，未禮讓直行車，導致直行的檔車騎士迎頭撞上，騎士頭部重創不治；據悉，肇事的陳男與死者2人為同行，均為汽車修理員，陳男得知撞死人後相當慌張、陳姓騎士母親悲痛從桃園北上認屍，警方依過失致死罪將陳姓駕駛移送法辦。

▲新北三重死亡車禍。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

據了解，陳姓休旅車駕駛與死者21歲陳姓檔車騎士，都是從外地行經三重，準備返家，兩人同為汽車維修員。

陳姓休旅車駕駛凌晨0時許，從重新路準備左轉，但他疑為了搶快，車頭跨過馬路中線，這時，21歲陳姓檔車騎士正直行在重新路，因為休旅車突然岔在路中，騎士因此煞車不及直接撞上。

檔車騎士因此狠狠撞上休旅車右側擋風玻璃，頭部重創，當場倒地血流不止，失去生命跡象，送醫急救後約1小時宣告不治；從畫面中可見，撞擊力道相當猛烈，休旅車右側嚴重凹陷、擋風玻璃碎裂，安全氣囊也爆開。

陳姓休旅車駕駛得知撞死人後，臉色鐵青、神色慌張；而陳姓檔車騎士媽媽得知兒子遭遇不測相當悲痛，徹夜從桃園到三重認屍作筆錄。

三重警方表示，該事故為轉彎車未禮讓直行車造成，陳姓駕駛疑未注意對向來車，陳姓騎士車速又較快，才發生碰撞，雙方都沒有酒駕，已依過失致死罪將休旅車駕駛移送。