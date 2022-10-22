受困第7天！明池山莊1員工意識模糊吐血　6hrs搶通便道...緊急送醫

記者游芳男、蔡怡萍／宜蘭報導

日前受颱風與東北季風共伴效應影響，豪大雨勢造成宜蘭山區多處聯外道路中斷，明池山莊有大批遊客受困，經過連日的道路搶通與接駁，在今日（22）上午也全數接送下山，其中有一名山莊員工出現身體不適、低血壓，甚至傳出意識模糊、吐血等狀況，經歷6個小時搶通便道終於接觸到患者，緊急送往國軍桃園總醫院救治。

▲宜蘭明池山莊1員工意識模糊，緊急搶通便道送醫救治。（圖／記者游芳男翻攝，下同）



明池山莊自10月16日聯外道路受阻至今，22日清晨4時許，宜蘭縣消防局接獲明池山莊報案，表示有一名員工出現血便、低血壓等症狀，災害應變中心立即協請桃園市政府衛生局開立藥物試圖送往現場，後續回報該名病患意識逐漸模糊，甚至有吐血狀況，直到上午約10時20分，相關單位緊急搶通台七線49.8K便道供車輛通行，在警消人員護送下，將病患順利送達桃園市政府消防局救護車，規劃送往國軍桃園總醫院。

而台七線49.8K搶通後，山水極地車隊27輛車，及第一區養護工程處吉普車1輛，也攜帶100公斤白米、2000公升柴油、60公升汽油，前往明池山莊撤離滯留人員，在11時45分撤離完成，總計有遊客35人、員工31人、宜蘭大學師生13人、消防12人、警察5人，總計96人。

至於桃園市18歲鄭姓少女騎機車至宜蘭壯圍鄉找朋友卻失去音訊，少女的機車被發現遭土石埋在台七線約70.3k處，人卻遲遲沒有下落，山莊也留守2名員工、警察3人，搜救工作仍持續進行中。