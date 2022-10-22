「棄政黨派系辨是非」　侯友宜泛淚喊：團結找回愛台灣的精神

▲新北市長侯友宜出席嘉義同鄉會造勢大會。（圖／侯友宜競辦提供，下同）



記者詹宜庭／台北報導

新北市長侯友宜22日出席嘉義同鄉會造勢大會時，憶及自己北漂的年少時光，靠著嘉義人重情重義、明辨是非的原則，一心為國家與人民打拚，「台灣不該是政黨及派系，而是是非對錯」。講到激動處他更泛淚說道，四年前第一次選舉，就是嘉義鄉親第一個跳出來力挺，因此才有機會當選，在選舉過程中，面對外界批評糟蹋，他始終不願多做回應，「因為我要的是跟大家一起找回愛台灣的精神，我要的是鄉親的支持，一起讓國家社會更好。」

侯友宜表示，小時候家境不佳，靠著父親在菜市場賣豬肉來養活全家大小，他19歲離開故鄉、北上就讀警官學校，沒有任何背景，靠的就是跟嘉義鄉親一樣踏實、認真、打拚的精神，並在各種職務歷程中秉持著嘉義人重情重義、明辨是非的原則，「台灣人要講的不是政黨、派系，而是是非對錯，對就對，錯就錯，這就是嘉義人的精神。」

侯友宜說，他過去當刑警時，曾經歷過數十場槍戰，許多弟兄因此殉職，但他卻從不退怯，因為他深愛國家、台灣這片土地及所有人民，始終堅定保衛人民的職責。他也呼籲，「既然我們都愛這塊土地，吵架有什麼意思？我61歲出來選舉，放棄受保障的公職，就是想告訴大家，不要再衝突了，要團結台灣這塊土地上的所有人民，台灣才有希望跟機會。」

侯友宜講到激動處更一度眼光泛淚，他說，四年前第一次選舉，就是嘉義鄉親第一個跳出來力挺，因此才有機會當選，在選舉過程中，面對外界批評糟蹋，他始終不願多做回應，「因為我要的是跟大家一起找回愛台灣的精神，我要的是鄉親的支持，一起讓國家社會更好。」

侯友宜強調，感謝四年前所有市民給他機會，讓他有機會翻轉數十年沒改變的新泰塭仔圳、五股垃圾山，並推動新北2030願景、軌道建設、第二行政中心、蘆南蘆北大開發，逐步建設溪北地區成為北台灣的中心點，成為新北市共同驕傲。