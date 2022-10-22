陳其邁競選總部下午成立　蔡英文親力挺！主打再拼4年、高雄起飛

▲陳其邁競選總部曝光！10/22成立，桃紅色亮眼看板「再拚四年」。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／高雄報導

年底大選投票倒數，高雄市長陳其邁在結束高雄市議會總質詢後，即將進入競選階段，今（22）日下午競選總部正式成立，總統蔡英文將出席站台力挺。而昨天號次抽籤抽到4號，他也主打「再拼4年、高雄起飛」，並強調，謝謝市民朋友們，這2年來一起推動高雄進步，他會更努力！





▲▼陳其邁抽到4號，主打「再拚4年、高雄起飛」。（圖／民眾提供）

陳其邁要拚競選連任，這次的競選總部位置就在鳳山區議會路、光華路口，該處也正是2020總統大選的高雄總部，今天下午3點半展開。陳其邁競選總部發言人高閔琳表示，會選在那邊的原因，主要就是那區域屬於原高雄縣、高雄市的交界，除了緊鄰市區外，也有捷運站，交通相當方便，腹地也大。





▲陳其邁競選總部曝光！10/22成立，桃紅色亮眼看板「再拚四年」。（圖／民眾提供）

今日造勢活動找來立法委員劉世芳、邱議瑩、李昆澤、趙天麟擔任主持人，高雄市議員高閔琳、邱俊憲、林智鴻、黃文益等人則擔任助理主持人。 從下午3點半開始，先安排美邁拉拉隊、藍色狂想樂團、高雄在地樂團進行暖場表演。

下午4點正式開場，並安排支持18歲公⺠權的學生代表演講，接著在高雄立法委員大合唱後，介紹競選團隊與黨部執委、大高雄各區後援會會長、市府團隊及市議員候選人。 緊接著安排陳其邁大進場，並對支持者演講，大咖總統蔡英文總統也將到場致詞力挺，最後一同手拉手喊口號。