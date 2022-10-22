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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

她曝陳時中抽籤「有氣無力」　藍委轟：若民調第一怎會垂頭喪氣？

記者詹宜庭／台北報導

《三立新聞》日前公布最新民調顯示，民進黨台北市長參選人陳時中支持度28.8%，領先國民黨台北市長參選人蔣萬安與無黨籍台北市長參選人黃珊珊。對此，國民黨立委費鴻泰認為，「這民調不像民調而像個文宣，給自己的支持者打一個強心針。」他更補充，國民黨台北市議員游淑慧形容陳時中抽號次時「有氣無力」，批評「如果說民調真的是贏1%，一定是高興的不得了，怎麼會垂頭喪氣？」

費鴻泰21日在政論節目《少康戰情室》中表示，民調要有比較性，要跟TVBS或聯合報兩家較為精準的民調比較，痛批「三立這份民調不像民調而是像個文宣，是給自己支持者打的強心針，讓選情不要崩盤。」他更補充，還沒上節目之前，游淑慧談到她去抽號次時，看到陳時中好像「有氣無力」的樣子，他認為這是一個很強烈的訊號，「陳時中從內部很多民調來看，如果說民調真的是贏1%、排第一，一定是高興的不得了，怎麼會垂頭喪氣？」

針對《三立新聞》原先將委託民調寫為山水民調，下架後改成異視行銷，費鴻泰開嗆，「你為什麼要換？換的理由是什麼？三立可不可以出來說明？」而游淑慧也透露，新聞上了之後又下架是因為記者寫錯，《三立新聞》之前已經發布多次直轄市長的民調，都是委託山水民調公司，但這次改成委託異視行銷，結果記者還是習慣性地寫成山水。

「但這是他們內部的說法」，游淑慧表示，不管怎樣這份民調出來時機，是因為台北市長柯文哲上禮拜講「陳時中不會當選，你們放心投黃珊珊」這句話有發酵，尤其是一些淺綠本來已經在黃珊珊跟陳時中中間，可是又怕把陳拋棄會過意不去，而柯這一句話就是「不用過意不去，反正他不會當選」。

游淑慧說，這民調出來後等於告訴民進黨支持者，「陳時中還是第一名，還是有贏的可能，千萬不要拋棄陳時中」，但她看了也很開心，剛好也可以打告急牌，因為該民調顯示，台北市有一半以上的民眾是討厭陳時中的，只要把這一半的票催出來就好，且告訴這一半的民眾目前一、二名是陳時中跟蔣萬安，若沒有集中選票投蔣萬安，就是你們最討厭的陳時中當選，「這份民調出來藍綠都開心。」

▲▼台北市長參選人選舉號次抽籤 陳時中 黃珊珊 蔣萬安 蘇煥智。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市長參選人陳時中抽籤。（圖／記者屠惠剛攝）

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