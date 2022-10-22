確診者不能投票　黃珊珊：民眾想投票不通報「恐增更多黑數」

▲黃珊珊22日出席「全國第四屆托嬰中心托育服務品質大躍昇論壇」。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

年底九合一選舉倒數，中選會日前公告新冠肺炎確診者不得出門投票，引發違憲疑慮。對此，無黨籍市長參選人黃珊珊22日受訪時說，開放國境了代表不太設防，投票上還有設限有點奇怪，呼籲中央政府要盡早決定，否則可能造成民眾想投票就不通報，會導致有更多黑數。

針對確診者投票一事，中選會表示，司法院大法官釋字第690號解釋指出，依傳染病防治法規定，關於必要處置應包含強制隔離在內的部分，未牴觸憲法第23條，也未違背憲法第8條依正當法律程序的意旨。中選會也說，若防疫措施有調整，也會滾動檢討選務防疫計畫。

黃珊珊22日出席「全國第四屆托嬰中心托育服務品質大躍昇論壇」，會後接受媒體訪問。她表示，已經開放國境了，就表示不太設防了，「若不設防，投票上又有設限，的確有點奇怪」，重點是這不是現在才發生，應該早有因應。

黃珊珊指出，距離投票只剩將近1個月時間，這1個月到底是用空間讓他們進來，還是用時間來區分確診者跟非確診者，這些都不是地方政府可以處理的，都一定要中央政府處理，要盡早決定。

「若不做這決定，可能造成民眾確診不願通報，他想投票就不通報，會有更多黑數。」黃珊珊說，政府應鼓勵人民守法而非不守法，到底要怎麼做現在就要做好決定，配套做法要下通到全國幾萬個投開票所，這不可能再拖時間，到現在還在討論真的太晚了。