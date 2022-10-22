遭質疑護航「波波醫師」　陳時中駁：我反對附帶決議

▲陳時中22日至內湖洲尾社區拜票。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

《醫師法》修法附帶決議讓持有國外學歷的「波波牙醫」，返台可維持免學歷甄試及開放實習名額，掀起牙醫界極大爭議。由於修法是在陳時中任衛福部長時通過，引發護航質疑。對此，陳時中22日駁斥，沒有所謂的綠營權貴班，在立法院的附帶決議，他也表達過是反對的立場。

針對《醫師法》修法疑開後門，陳時中說，沒有所謂綠營的權貴，「去考試出國的各種都有，沒有所謂綠營的權貴，特別開一個班都是民進黨權貴去讀，沒有這樣的事情」。

「我的態度很清楚，對於牙醫的總量管制，對於品質的提升，這是我從來都沒有變過的初衷。」陳時中說，在立法院的附帶決議，他已經表達過是反對的立場。

媒體追問，是否認為不要執行附帶決議？陳時中說，那個是決議，等於最後行政部門根據需要去處理，可是法規上面很清楚，「就是12月1日以後去讀的，會來都要考教育部的資格考試，已經把後門關掉，前門的決議我們也不贊成，照著原來的方式來做最好」。

立委高嘉瑜也說，她當議員的時候就有提出波波醫師的爭議，當時就要求希望能把醫師的學經歷都公開，讓民眾做選擇；如果未來這些波波醫師是經過專業考試，證明能力資格，當然沒問題。另外，她的態度跟陳時中候選人一樣，都是反對附帶決議的，希望不要執行。

「更重要的是，我們希望未來都能要求醫師公布學歷，公開透明，讓民眾能有選擇權利。」高嘉瑜說，畢竟就醫在各方面來講，健康的保障或是個人權益都應該要有選擇的權利，所以是主張公開醫師學歷。