快訊／韓國瑜現身台中幫議員站台！未合體燕子　韓粉嗨到鞋子擠飛

記者游瓊華、許權毅／台中報導

韓國瑜現身台中！前高雄市長韓國瑜今（22）日替國民黨市議員候選人朱暖英站台，一出現讓大批守候的韓粉暴動，紛紛上前要求握手合照。但韓今日現身台中，卻沒跟台中市長盧秀燕合體，被記者問到「是否被拒絕？有沒有委屈？」韓國瑜都閉口不談。

▲韓國瑜22日到台中南屯替台中市議員朱暖英站台，未跟台中市長盧秀燕合體。（圖／記者游瓊華攝，下同）



前高雄市長韓國瑜今現身台中南屯，幫昔日市府團隊勞工局長王秋冬的太太台中市議員朱暖英站台，韓到場後馬上擠得水洩不通，大批韓粉爭相要握手拍照。韓國瑜說，感謝南屯鄉親過去在總統大選期間對韓國瑜的愛護支持，我們的信念永遠不會動搖，希望台灣土地上居住善良的台灣人，大家能夠安居樂業，快樂幸福。

韓國瑜接著說，自己今天要來到台中，結果昨天民進黨3個立委開記者會，劈哩啪啦講了一大堆我都聽不懂的事情，也把盧秀燕講了一頓，我們不要這樣的政治，要歡樂陽光正向。

韓國瑜說完準備離去時，還引發現場韓粉推擠，甚至有人鞋子都被擠掉，場面相當混亂，面對媒體關心「來台中沒跟盧秀燕同台，是否被拒絕？有沒有委屈？」韓國瑜都閉口不談想離去，但韓國瑜座車遲到，韓為了閃避媒體，不得不跨過馬路到對面朱暖英服務處等待，形成韓國瑜帶著大批韓粉、媒體逛大街的混亂景象。