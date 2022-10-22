　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／韓國瑜現身台中幫議員站台！未合體燕子　韓粉嗨到鞋子擠飛

記者游瓊華、許權毅／台中報導

韓國瑜現身台中！前高雄市長韓國瑜今（22）日替國民黨市議員候選人朱暖英站台，一出現讓大批守候的韓粉暴動，紛紛上前要求握手合照。但韓今日現身台中，卻沒跟台中市長盧秀燕合體，被記者問到「是否被拒絕？有沒有委屈？」韓國瑜都閉口不談。

▲▼韓國瑜替台中市議員朱暖英站台。（圖／記者游瓊華攝）

▲韓國瑜22日到台中南屯替台中市議員朱暖英站台，未跟台中市長盧秀燕合體。（圖／記者游瓊華攝，下同）

前高雄市長韓國瑜今現身台中南屯，幫昔日市府團隊勞工局長王秋冬的太太台中市議員朱暖英站台，韓到場後馬上擠得水洩不通，大批韓粉爭相要握手拍照。韓國瑜說，感謝南屯鄉親過去在總統大選期間對韓國瑜的愛護支持，我們的信念永遠不會動搖，希望台灣土地上居住善良的台灣人，大家能夠安居樂業，快樂幸福。

▲▼韓國瑜替台中市議員朱暖英站台。（圖／記者游瓊華攝）

▲▼韓國瑜替台中市議員朱暖英站台。（圖／記者游瓊華攝）

韓國瑜接著說，自己今天要來到台中，結果昨天民進黨3個立委開記者會，劈哩啪啦講了一大堆我都聽不懂的事情，也把盧秀燕講了一頓，我們不要這樣的政治，要歡樂陽光正向。

韓國瑜說完準備離去時，還引發現場韓粉推擠，甚至有人鞋子都被擠掉，場面相當混亂，面對媒體關心「來台中沒跟盧秀燕同台，是否被拒絕？有沒有委屈？」韓國瑜都閉口不談想離去，但韓國瑜座車遲到，韓為了閃避媒體，不得不跨過馬路到對面朱暖英服務處等待，形成韓國瑜帶著大批韓粉、媒體逛大街的混亂景象。

▲▼韓國瑜替台中市議員朱暖英站台。（圖／記者游瓊華攝）

►韓國cocodor「花栗鼠」擴香超可愛！買一送一才423元

ET快訊
快訊／習近平宣布「20大」閉幕　「反對台獨」寫入中共黨章
XBB侵台！　WHO警告：免疫逃脫「史上最強」
女調酒師上班「沒穿衣」全被拍！　搖到半球掉出
中共二十大閉幕「胡錦濤中場休息離席」　離開時未與習近平交談
快訊／五月天20萬張門票秒殺！　二次搶票時間出爐
開趴喝混酒…高雄馬尾妹逆向開大馬路！眾車急閃
轉帳小心撲空！　ATM「2時段」暫停跨行服務

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨樂見陳時中民調第一？　 郭正亮揭關鍵：有利蔣萬安

張善政抽1號：桃園是第一名城市　鄭運鵬盼讓鄭文燦好成績延續

LIVE／北市議長陳錦祥競總今成立　蔣萬安、韓國瑜首度同台

她曝陳時中抽籤「有氣無力」　藍委轟：若民調第一怎會垂頭喪氣？

快訊／韓國瑜現身台中幫議員站台！未合體燕子　韓粉嗨到鞋子擠飛

高端擬幫出赴日PCR費用？　黃珊珊：陳時中應該做些表示吧

確診者不能投票　黃珊珊：民眾想投票不通報「恐增更多黑數」

最新民調！蔣萬安30%暫領先　3人差距6個百分點內「棄保難發酵」

遭質疑護航「波波醫師」　陳時中駁：我反對附帶決議

高嘉瑜爆民調與蔣萬安伯仲之間　陳時中：她對選舉分析精確

恭喜Lulu得金鐘了！！！　一喊到名就爆哭...超感人

小S「雙肩超高角」撞倒麥克風　派翠克機靈...她氣：鋒頭被搶XD

台7線女「失蹤前身影」曝　與母最後通話：身子很冷

金鐘57／最猛VS.最萌　蔡尚樺爆乳！視網膜「柚子」有夠Ｑ

AKIRA壓軸「直奔台上頒獎」　全中文致詞：我是第一代姐夫

8旬老師傅打開百年保險櫃　花40分鐘揭彰化「黃金傳說」

碰瓷騎士沿路緊貼貨車　下秒上演慢動作綜藝摔

相機自拍棒突斷掉落海！　魚兒意外入鏡成水中美景

光良金鐘謝「無名英雄」們！　開唱《少年》、《天堂》掀回憶

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

國民黨樂見陳時中民調第一？　 郭正亮揭關鍵：有利蔣萬安

張善政抽1號：桃園是第一名城市　鄭運鵬盼讓鄭文燦好成績延續

LIVE／北市議長陳錦祥競總今成立　蔣萬安、韓國瑜首度同台

她曝陳時中抽籤「有氣無力」　藍委轟：若民調第一怎會垂頭喪氣？

快訊／韓國瑜現身台中幫議員站台！未合體燕子　韓粉嗨到鞋子擠飛

高端擬幫出赴日PCR費用？　黃珊珊：陳時中應該做些表示吧

確診者不能投票　黃珊珊：民眾想投票不通報「恐增更多黑數」

最新民調！蔣萬安30%暫領先　3人差距6個百分點內「棄保難發酵」

遭質疑護航「波波醫師」　陳時中駁：我反對附帶決議

高嘉瑜爆民調與蔣萬安伯仲之間　陳時中：她對選舉分析精確

兒科患者爆增！持續發燒咳不停　醫：多病毒流行...有症狀速就醫

「吉祥物」一加入就得獎！林柏宏「斜槓主持人」嗨喊：受寵若驚

國民黨樂見陳時中民調第一？　 郭正亮揭關鍵：有利蔣萬安

年邁聽力退化不用怕　醫師：輔具有效提升老年生活品質

SS23臺北時裝週Liyu Tsai國際大秀　打造臺北城市空中花園

張善政抽1號：桃園是第一名城市　鄭運鵬盼讓鄭文燦好成績延續

LIVE／北市議長陳錦祥競總今成立　蔣萬安、韓國瑜首度同台

習近平宣布「20大」閉幕　「反對台獨」寫入中共黨章

桃園失智婦記不得回家路　警靠愛心手環暖助返家

小小選手搔頭被抓包　高市府20秒幽默片曝！運動員要從小培養

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

政治熱門新聞

幫侯友宜抽籤爆紅！實習生「露臉美照」曝光

最新民調！蔣萬安30%暫領先　3人差距6個百分點內「棄保難發酵」

嘉市議員最狂候選人！「中空」抽籤

即／韓國瑜現身台中！沒合體盧秀燕

黑白合傷柯文哲形象？　學者分析「短空長多」：為2024拿下2個灘頭堡

鍾東錦稱「竹北人存款1億滿街都是」

藍議員批「高雄治安差」　綠營酸：國小算數都不會

抽到12號被酸「十惡不赦」　陳時中：這樣的形容不禮貌

陳時中民調第一？　學者曝「民進黨擔心被棄保」：邊陲化黃珊珊

北市議長陳錦祥競總今成立　韓國瑜、蔣萬安首度合體

高雄鎮港議員「2空姐PK」！她空難7年再穿上制服

即／高雄議員死亡之組抽籤　她喊「可以胖不能壞」

最新民調！張善政支持度38%居冠　擴大領先鄭運鵬11個百分點

資策會稱高虹安兼職未報備！網挖出8年前影片

更多熱門

相關新聞

路邊停車突開門！阿北慘遭「瞬間擊落」

路邊停車突開門！阿北慘遭「瞬間擊落」

日前在彰化秀水鄉彰水路上，1名梁姓民眾駕駛自小客車，才路邊停車準備下車，一開車門，瞬間擊落後方林姓騎士，騎士人車倒地，身上多處擦挫傷，幸好沒有生命危險，警方提醒用路人，下車開啟車門時，應謹守「兩段式開車門」，先看照後鏡再轉頭往後查看，以避免發生交通事故。

她曝陳時中抽籤「有氣無力」　藍委轟：若民調第一怎會垂頭喪氣？

她曝陳時中抽籤「有氣無力」　藍委轟：若民調第一怎會垂頭喪氣？

高端擬幫出赴日PCR費用？　黃珊珊：陳時中應該做些表示吧

高端擬幫出赴日PCR費用？　黃珊珊：陳時中應該做些表示吧

確診者不能投票　黃珊珊：恐增更多黑數

確診者不能投票　黃珊珊：恐增更多黑數

遭質疑護航「波波醫師」　陳時中駁：我反對附帶決議

遭質疑護航「波波醫師」　陳時中駁：我反對附帶決議

關鍵字：

2022九合一大選2022台中市韓國瑜盧秀燕朱暖英市議員影音

讀者迴響

熱門新聞

劉雨柔、楊皓如正式撕破臉！深夜爆哭：這就妳水準

蔡尚樺爆乳過頭道歉了！鬆口認「我很後悔」

父親臨終前告知水缸有便當盒　子女打開痛哭

趙小僑女兒3月大確診疑腦炎「緊急送ICU」！

外甥來家裡玩突安靜！他見絕望一幕崩潰

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

人夫車震小三吸到破皮　辯在吃麵

知名YouTube女演奏家「裸照瘋傳」　恐怖前男友下場慘

尪外遇「全職媽媽想離婚」要孩監護權　律師吐真心話

金鐘獎／一領完獎…背景男聲突制止喊「佼哥」！

Lulu奪下主持人！黃子佼兌承諾

婆婆顏值太逆天！被婚宴賓客誤認是新娘

嬤過世前　黑狗晚上8點吠叫保護

蔡尚樺「胸前晃動」太猛！一轉身全場噴鼻血

遭老師點名螢幕黑黑的　網嚇有熊

更多

最夯影音

更多
恭喜Lulu得金鐘了！！！　一喊到名就爆哭...超感人

恭喜Lulu得金鐘了！！！　一喊到名就爆哭...超感人
小S「雙肩超高角」撞倒麥克風　派翠克機靈...她氣：鋒頭被搶XD

小S「雙肩超高角」撞倒麥克風　派翠克機靈...她氣：鋒頭被搶XD

台7線女「失蹤前身影」曝　與母最後通話：身子很冷

台7線女「失蹤前身影」曝　與母最後通話：身子很冷

金鐘57／最猛VS.最萌　蔡尚樺爆乳！視網膜「柚子」有夠Ｑ

金鐘57／最猛VS.最萌　蔡尚樺爆乳！視網膜「柚子」有夠Ｑ

AKIRA壓軸「直奔台上頒獎」　全中文致詞：我是第一代姐夫

AKIRA壓軸「直奔台上頒獎」　全中文致詞：我是第一代姐夫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面