沒低消還不限平假日！外送平台首祭「內用優惠」75折起　4縣市搶先用

▲foodpanda 首推「內用優惠」北北基桃搶先上線。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

內用也有優惠了！外送平台「foodpanda」首度推出全新「內用優惠」服務，只要於有提供內用優惠門市出示APP指定畫面，即可享有75折起限定優惠，且不限平假日、沒有低消、當場現折，每家店每月可用3次，即日起搶先於台北、新北、基隆、桃園4縣市上線，目前已有約500間店家可使用該服務，提醒該優惠為會員專屬。

▲於指定餐廳內用只要出示APP畫面即可享有現折優惠。

foodpanda首度推出超狂會員限定「內用優惠」新服務，除了現在既有的各項外送優惠外，加碼再拿上百家餐廳的專屬內用折扣，只要於有參與活動之餐廳消費，並出示APP內用優惠頁面即可享優惠，一共有75折、8折、85折共3種折扣，且均是以店內菜單價格直接打折，且內用優惠沒有額外低消限制，也不限平假日使用，一次還能帶11位朋友一起享優惠，划算爆表，而每家店每月可用3次。

foodpanda「內用優惠」即日起搶先於雙北、桃園、基隆上線，合作店家已近500 家，並持續擴展中，預計今年底服務範圍將擴至全台6都。

▲▼Uber Eats10月限定優惠碼來了。（圖／Uber Eats提供）

另，外送平台「Uber Eats」近日也推出10月限定「激省優惠碼」，這個月全用戶可是有「麥當勞第2件5折」、「頂呱呱套餐下殺66折」等優惠，加碼還有指定餐廳可享指定商品買1送1，荷包又能再省一波，會員部分也推出一系列好康等領，通通不能放過。詳細優惠內容請看「麥當勞第2件5折！Uber Eats「10月優惠碼」來了 頂呱呱也下殺66折」。

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