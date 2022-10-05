秋季養身餐「一鍋到底」超easy！大潤發ASC認證漁場「鮭魚秋栗炊飯」4步驟美味安心吃

▲又到了食慾之秋，肥美的生鮮鮭魚和栗子、菱角、蕈菇等當季食材，正向老饕們招手！（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

時序進入秋季，各種當令食材紛紛出現，像是秋栗、菱角，不管是直接蒸熟當點心吃，或是做為料理食材，與主食相互點綴，都能為一道道料理增添獨特的秋天氣息。而這個季節的海鮮首選，絕對是脂美味濃的鮭魚莫屬了！鮭魚除了在這個季節吃起來格外肥美，魚油中富含豐富的Omega-3脂肪酸以及優質蛋白質，高營養價值不只適合全齡族群，也很適合運動前後攝取，有修復肌肉、增肌減脂等優勢。而對於忙碌的上班族來說，最簡單的秋季料理，不外乎就是簡單好上手的炊飯，以及一口電鍋就可搞定的暖胃湯品！

秋天的滋味，味蕾最知道！就讓《東森新媒體ETtoday》來示範，如何簡單應用鮭魚、秋栗和菱角，就能簡單變出一桌豐富美味，營養價值又滿分的秋季料理！

日式鮭魚香栗炊飯

食材

鮭魚 100克

熟栗子 適量

鴻禧菇 適量

白米 1米杯

高湯 130～140c.c.

海苔絲 適量

青蔥 適量

調味

日式醬油 1.5大匙

鹽 適量

白胡椒粉 適量

Step1.白米洗淨後，將米放進電子鍋，加入高湯，再放入日式醬油、白胡椒粉後，用湯匙攪拌均勻，接著放入熟栗子、鴻禧菇，即可開始煮食。

Step2.鮭魚片抹上少許鹽後，先以大火燒熱鍋，再倒入油，續放上鮭魚再轉小火，兩面煎熟後，去骨和皮後，將魚肉撥成小塊狀。

Step3.飯煮好後，與鮭魚攪拌均勻盛碗，放上海苔絲、青蔥即完成。

TIPS

煎鮭魚時，先以大火燒熱油鍋，放入鮭魚後轉小火，比較不容易黏鍋，中間翻面時，也建議再轉一次大火，確保另一面也煎得漂漂亮亮！忙碌上班族若想跳過煎鮭魚步驟，也可將鮭魚直接與其他食材一起入鍋炊蒸，「一鍋到底」的炊飯料理更省時間！

菱角排骨湯

食材

去殼菱角 200克

排骨 500克

薑 數片

香菜 一株

米酒 少許

水 1,200～1,500c.c.

調味

鹽 少許

Step1.備一鍋冷水，排骨放入後，再放入薑、米酒，煮到滾後撈起浮沫，排骨沖洗後放入電鍋內鍋。

Step2.建議買去好殼的菱角，一起與排骨加入電鍋，並加入1,200～1,500c.c.的水，外鍋放一米杯水後燉煮約25分鐘。

Step3.起鍋後，加適量鹽巴調味，並撒上適量香菜即完成。

或許很多煮夫煮婦會認為，魚貨到傳統市場採買最新鮮，但其實在永續海洋的趨勢下，現代人更講究購買時要有信賴的來源，這點大潤發已經把關好了。大潤發的鮭魚之所以受到重視永續環保的族群歡迎，主要原因就在於大潤發鮭魚取得國際標準的「ASC認證」，這個認證被認為是，在眾多養殖水產品驗證標章中，最新而且門檻最高的認證基準，同時也能確保鮭魚養殖過程中飼料合理使用，亦不使用抗生素，更能確保自己與家人的食用的安心。

▲大潤發嚴選來自「ASC認證魚場」的鮭魚，確保消費者安心食用的品質。

除此之外，在大潤發選擇擁有「ASC認證」的鮭魚，「ASC」為養殖水產品高門檻且最新的國際認證，層層把關環境、魚苗、飼料等環節，進而保障動物健康，杜絕不必要的抗生素，同時也代表著支持遵守法律法規、合法經營的漁場，消費的過程也能守護水資源、自然環境、動物健康、守護野生物種的多樣性，「ASC認證」也包含確保漁場不僱用童工、注重工人的健康、安全和集會自由等，讓具有社會責任感的現代消費者，買得更安心！

當然，說到鮭魚，不只適合在秋季做成炊飯料理，一定也有生食派的粉絲無視降溫後的天氣，忍不住想抱著生魚片回家大快朵頤！其實大潤發目前的3大鮭魚品項，第一就是相當適合買回家，按照上述食譜，煮一鍋暖呼呼炊飯的「鮭魚菲力」，其二就是可以「立即享用」的鮭魚生魚片和鮭魚握壽司。無論是鮭魚菲力或是生食鮭魚，每一種在視覺上就能感受到豐腴滑嫩的肉感，尤其分佈細膩的油花，一眼就能看出是老饕級的究極美味。趁著肉質最為肥美的當令季節，這次不妨走進大潤發，為自己與全家人選擇擁有安心履歷、來自ASC國際認證魚場的優質鮭魚，迎接食慾大開的秋天。