買東西、訂餐前「她必搜優惠碼」　男友嫌窮酸！兩派吵翻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友平時購物、訂外送前，都習慣先搜尋優惠折扣或揪團合購，怎料卻被男友嫌棄，說是浪費時間、窮人思維，讓她瞬間玻璃心碎，忍不住求問「這樣真的很小氣嗎？」

女網友在PTT發文提到，她想盡快存到買房頭期款，所以除了努力工作，對於省錢也是不遺餘力，「我的省錢不是三餐吃饅頭，把自己搞得很可憐那種，而是買東西都會先搜尋優惠折扣或跟同事合購。」

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她舉例道，像是麥當勞點點卡、蝦皮免運券、熊貓訂餐前查代碼，「就是先看看有沒有優惠，若真的沒有也沒關係，該買的還是會買。」

▲原po叫外送前，也會先看有無優惠碼。（圖／記者周宸亘攝）

直到最近，原PO的KKBOX到期，於是到社團找跟團，「沒想到卻被男友嫌棄，說是整天浪費時間，叫我有時間就多提升自己，想想如何提升本薪才是根本。」

對於男友的態度，她其實有點受傷，「覺得誠心給建議，這樣說我是沒意見，但又多提了沒多少錢的東西還要摳，難怪薪水這樣，甚至開嘲諷說我是窮人思維，直接玻璃心碎了。」

最後，原PO無奈問道，「難道我真的花太多時間在沒意義的事情上嗎？揪團找優惠這樣真的很小氣...當酸嗎？」

對此，一派鄉民直言，「我覺得男朋友講的蠻對的呀！畢竟時間真的就是錢，花錢找那些團購、想怎麼省，不如充實自己，讓未來的自己可以賺更多錢」、「合購本身不是錯，但結合情境來看，妳男友說的也有道理阿」、「看花多少時間，花2小時省100覺得值得嗎」、「確實窮人才會去省這些，但妳就窮這也沒辦法」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

不過也有許多網友挺原PO，表示「沒影響別人就好，找優惠很正常好嗎」、「難道買個人才是不浪費時間？家庭方案省很多，不用是盤子」、「真的窮的才不會搞這些有的沒的，直接不買才是真的省」、「不要被男友影響，錢省下來才是對的」、「做提升自己的事跟找折扣，這兩件事不衝突啊」、「我月薪30+，還是合購啊，有更想花的地方」、「省錢是興趣」、「不比價才是真盤子」。

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