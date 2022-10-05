麥當勞第2件5折！Uber Eats「10月優惠碼」來了　頂呱呱也下殺66折

▲Uber Eats10月限定優惠碼懶人包。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

外送小確幸來了！外送平台「Uber Eats」10月限定「激省優惠碼」一次看，這個月全用戶可是有「麥當勞第2件5折」、「頂呱呱套餐下殺66折」等優惠，加碼還有指定餐廳可享指定商品買1送1，荷包又能再省一波，會員部分也推出一系列好康等領，通通不能放過。

▲麥當勞新品「起司脆薯雙牛堡」有優惠價可吃。（圖／業者提供）

●全用戶優惠

1.即日起至10月11日免優惠碼於活動餐廳下單可享「指定商品買1送1」優惠。

2.即日起至10月11日免優惠碼「21世紀指定活動餐廳下單滿520元現折100折」優惠。

3.即日起至10月11日免優惠碼「頂呱呱輕饗套餐下殺66折」，輕饗炸雞餐內含原味炸雞1塊、地瓜薯條1份、指定飲品1杯；輕饗呱呱包餐則有呱呱包1個、阿勇雞塊5入、指定飲品1杯。

4.即日起至11月8日免優惠碼「麥當勞勁辣香雞翅第2件5折」，加碼「起司脆薯雙牛堡優惠價255元」。

5.即日起至10月15日凡輸入優惠碼「十點優市」即享「Uber Eats優市打8折」優惠，單筆消費須滿599元（不含外送費），最高現折120元，數量有限、兌完為止。

6.即日至2023年3月31日凡輸入優惠碼「首購優市」，且為首次訂購Uber Eats優市用戶，即享「Uber Eats優市打6折」優惠，單筆消費須滿200元（不含外送費），最高現折150元，數量有限、兌完為止。

7.即日起至10月31日凡輸入優惠碼「180好秋」即享「生鮮雜貨現折180元」優惠，單筆消費須滿999元（不含外送費），每人限用1次，數量有限、兌完為止。

8.即日起至10月31日凡輸入優惠碼「500好秋」即享「生鮮雜貨現折500元」優惠，單筆消費須滿1999元（不含外送費），每人限用1次，數量有限、兌完為止。

9.即日起至10月11日凡輸入優惠碼「雙十買全聯」即享「全聯打9折」優惠，單筆消費須滿599元（不含外送費及其他優惠折抵），最高現折100元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

10.即日起至10月11凡輸入優惠碼「國慶買DONKI」即享「DON DON DONKI打9折」優惠」，單筆消費須滿999元（不含外送費），最高現折150元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

11.10月12日至10月18日凡輸入優惠碼「繼續放價屈」即享「屈臣氏現折200元」優惠，單筆消費須滿999元（不含外送費及其他優惠折抵），每人限用2次，數量有限、兌完為止。

12.10月12日至10月25日凡輸入優惠碼「十在家樂福」即享「家樂福／家樂福超市生鮮雜貨打85折」優惠，單筆消費須滿499元（不含外送費及其他優惠折抵），最高現折150元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

●新用戶優惠

1.新用戶首次下載註冊Uber Eats App，免優惠碼可享「註冊30天內無限次數免運費」優惠，提醒訂單須滿最低消費金額。

2.即日起至10月31日新用戶（首次註冊且未使用過Uber Eats消費者），凡輸入優惠碼「首購三百」即可享「消費49元打2折」優惠，單筆最高現折300元，每人限用1次，數量有限、兑完為止；限指定美食外送／外帶商家使用，數量有限，兌完為止。

●優饗方案／雙享方案會員優惠

1.即日起至10月31日凡輸入優惠碼「賺六百」且為首次訂購生鮮雜貨者，即可享「單筆消費滿100元打5折」優惠，最高現折300元，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

2.即日起至10月31日凡輸入優惠碼「十月生鮮」，即可享「生鮮雜貨單筆消費滿499元打82折」優惠，最高現折180元，每人限用2次，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

3.即日起至10月31日凡輸入優惠碼「賺一千」，即可享「生鮮雜貨單筆消費滿1499元打75折」優惠，最高現折500元，每人限用2次，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

4.即日起至10月14日凡輸入優惠碼「十在優饗」，即可享「生鮮雜貨單筆消費滿399元現折100元」優惠，限新會員於指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

5.即日起至10月14日凡輸入優惠碼「十在會員」，即可享「生鮮雜貨單筆消費滿599元現折150元」優惠，限新會員於指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

6.即日起至10月31日凡輸入優惠碼「十月外帶」，即可享「外帶自取單筆消費滿149元打7折」優惠，最高現折45元，每人限用4次，限提供外帶自取之商家使用，數量有限、兌完為止。

7.即日起至10月11日凡輸入優惠碼「咨爾多食」，即可於活動餐廳享有「指定商品買1送1」，以及「單筆訂單消費滿350元打85折」優惠。

▲foodpanda10月限定優惠碼來了。（圖／記者黃克翔攝）

另，外送平台「foodpanda」10月限定「超殺優惠碼」也來了，這個月可以爽吃麥當勞2大指定套餐打9折、漢堡王滿額現折等優惠，還有手搖飲爽喝75折等，通通不能放過。詳細優惠內容請看「麥當勞2大套餐打9折！foodpanda「10月超殺優惠碼」一次看」。

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