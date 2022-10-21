人夫車震小三！車內錄下吸吮聲「破皮了」　出庭竟說：我們在吃麵

▲人夫車震小三「吸到破皮了」，綠妻氣炸提告，他竟辯「是在吸麵」。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄一名經營鐵皮屋工程的洪姓人夫出軌李姓小三，兩人在小貨車上大玩車震，互相調情喊親嘴吸到破皮，整個過程都被行車紀錄器拍下。洪妻2021年8月檢視紀錄器拍攝內容時，才意外發現丈夫竟然出軌了，氣得向2人提告並求償60萬元。

根據判決書，洪妻表示，她與洪男1999年結婚至今已23年，2021年8月底在檢視自家貨車的行車紀錄器內容時，意外發現丈夫8月23日下午與李女在車內共處半小時，期間不斷傳出兩人親密對話、接吻及呻吟聲，讓她精神大受打擊、要求2人精神賠償60萬元。

針對指控，洪男出庭時辯稱，當時他與李女只是在車上聊天、吃東西，行車紀錄器錄到的聲音，都是吃東西（吃麵、滷蛋、芭樂等）的聲音，並非親吻聲，兩人也沒有親密關係。李女則辯稱，不知道洪男已經結婚，且兩人也沒有交往或其他親密關係，拒絕賠償。

橋頭地方法院審理案情，勘驗小貨車的行車紀錄器內容，可聽見洪男與李女對話「不想放你走」、「親到嘴唇都紅了」、「破皮了啦」、「我有咬到喔」、「這不是咬到，這是吸到有點皮薄了」等語，過程中也不斷傳出2人親吻、呻吟聲，堪認被告2人當時互動親密，且有親吻之行為。

至於李女聲稱不知道洪男已婚，經查，洪男與李女因為工作因素認識，兩人交往期間，洪男刻意隱瞞已婚身份，只告訴李女「自己有小孩，但已經離婚」，因此李女確實可能不知道洪男的婚姻狀況，審酌後判處李女不用賠償，洪男必須賠償洪妻10萬元，全案可上訴。

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