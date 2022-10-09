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社會 社會焦點 保障人權

人妻懷孕遭閨蜜背叛「奪夫」　錄下24分鐘車震崩潰：妳喜歡我老公

車,駕駛,開車（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲人妻在車上偷放錄音筆，沒想到人夫竟和小三聯手「演」一段車震錄音給她聽...（圖／取自stocksnap）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園一名吳姓人妻與丈夫經營商店，閨蜜擔任副店長，不料2020年她懷第四胎時，閨蜜竟趁機向人夫告白。正宮不甘示弱，在車上偷放錄音筆蒐證，結果丈夫和閨蜜發現後，竟故意「演」了一段車震的性愛錄音給她聽，挑釁意味濃厚，讓正宮聽完氣炸求償100萬元。高院審理後，近日判決須賠70萬元。

根據判決書，吳女2009年結婚，育有4名子女，與丈夫一同經營商店，生意頗有起色，還開了分店。其中，閨蜜陳女是她多年同事，擔任副店長，幾人齊心打拼，直到2020年她懷孕沒上班，開始發現丈夫常常晚上在外過夜，一問之下才知道竟是留宿閨蜜家，但2人堅稱是在趕工製作網頁。

吳女懷疑2人關係不單純，傳LINE質問閨蜜「你要不要跟我解釋一下，我老公為什麼要去住你家？」對方解釋「去我家，那個啊！做網頁，因為做太晚睡我家」。吳女難以接受，斥責閨蜜「妳喜歡我老公耶！」怎料對方竟回覆「所以呢？他沒有給我回應啊！我沒希望他怎樣，如果希望他怎樣，我會想盡辦法破壞你們」。

吳女追問「所以你傳Line給他說想你，你希望他怎麼樣？你表白的目的是什麼？為什麼店長傳給你愛心，你回應說想你？你們從7月一直到9月到10月，你們都還這樣子，一直去你家，有什麼東西一定要去你家完成？一定要三更半夜？」閨蜜坦言，「我承認我做錯一點，就是店長第一次過夜我沒趕他回家，後來就習慣了...」

2020年12月，人夫在車上發現吳女偷放錄音筆，竟故意在車上說「既然妳錄音了，我也不動聲色，我會按照妳想要的演給妳看…我會和小蕙（閨蜜）演一場戲，演一場妳要的戲...」隨後與陳女在車上演做愛戲碼，錄下一段長達24分鐘的淫聲浪語。

吳女聽完音檔崩潰，找丈夫對質。丈夫也傳LINE坦承「我外遇是我不對，我也想好好過日子…我傷害了你，也傷害了小蕙，我不會想要腳踏兩條船，只是今天既然把小蕙扯進來了，我只想要她好好的離開...」事後，吳女向閨蜜提告求償100萬元，並在今年6月離婚。

陳女出庭時辯稱，當時她知道吳女放錄音筆，便與店長先錄影片自清，再配合演出做愛戲碼，是刻意讓對方發現這段錄音，沒有侵害對方配偶權的主觀想法。至於店長留宿她家中，是因為網路溝通不清楚，才碰面趕工製作網頁，2人並無不軌。

桃園地院一審判陳女須賠15萬元，吳女不服上訴。高院二審認為，陳女明知店長是有婦之夫，仍向對方告白，還傳LINE說「想你」，半年來多次和對方單獨過夜，實難想像網頁「趕工」需要數月之久，足認陳女已逾越一般同事、朋友關係。

法官指出，2人明知吳女欲錄音取證，非但未謹守分際，反而刻意做出踰矩聲音或行為，更何況被告不久前才遭吳女質問，竟仍未潔身自愛或避嫌，有破壞夫妻感情之主觀意圖，侵害吳女配偶權情節重大，時間長達半年之久，因此近日判決陳女須賠償70萬元，全案確定。

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