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社會 社會焦點 保障人權

棒球老司機？車震人妻5hrs　出版社董事瞎扯：一直停留在本壘

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲小王稱與人妻互動屬於類談情說愛，但均停在本壘沒越線。（示意圖／Pakutaso）

記者黃資真／台南報導

台南一名人夫指控妻子外遇出版公司董事，某次車震5小時被他全程錄音，向小王求償100萬元。小王否認發生關係，稱雙方互動屬於「類談情說愛」，而且「都停留在本壘沒有越線，法官認為此說法根本是自打嘴巴，判決賠償50萬元給人夫。

年薪超過400萬、擔任科技公司處長的人夫主張，小王阿彬（化名）明知妻子是有主之人，於去年10月6日在車裡發生1次性行為，全程被人夫錄音，向阿彬提起侵害配偶權訴訟，求償百萬。

阿彬辯稱，承認當時的確與人妻在車內，但否認有發生關係，且2人是在午餐後短暫停留車內，強調「2人間之互動及言語，類談情說愛、類打情罵俏，但均停留在本壘，未曾進到一壘、二壘、三壘甚至返回本壘」另外，錄音檔也沒有不當詞彙或互動，也非情愛動作呻吟，均在道德範疇內。

但法官勘驗錄音檔內容，發現音檔時間超過5小時，絕不算短暫停留，其中阿彬曾說「你要抱抱嗎？你要抱嗎」、「比較近的有XX汽車旅館」，認為已婚異性在外與非其配偶之人，擬駕車前往摩鐵，顯非為現下社會觀念及民情所廣泛接受，音檔後半段還出現親吻、女性喘氣呻吟之聲，持續超過1分鐘以上，可見阿彬與人妻在車內所為已超出一般異性友人之互動界線。

法官指出，阿彬辯稱2人互動只是「類談情說愛」，但只停留在本壘，沒有前進到一、二壘甚至全壘打等語，不就是代表2人言談別具深意，與男女之間的單純友誼不同嗎？憑此認定阿彬侵害人夫配偶權，考量阿彬年薪僅5萬，判賠50萬元為適當。

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