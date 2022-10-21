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警界新鮮人報到！花蓮吉安13生力軍　首戰9合1選舉維安

▲▼花蓮吉安警分局的新進13名生力軍，將立即投入9合1選舉維安工作。（圖／吉安警分局提供，下同）

花蓮吉安警分局的新進13名生力軍，將立即投入9合1選舉維安工作。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央警察大學及台灣警察專科學校畢業生，10月21日陸續至各分發單位報到，為加速新進人員熟悉警察機關業務屬性、願景與工作方向，建立警務人員應有之服務態度、品德操守與觀念，吉安警分局立即辦理任務講習，期望大家融入警察工作、一展長才。

▲▼花蓮吉安警分局的新進13名生力軍，將立即投入9合1選舉維安工作。（圖／吉安警分局提供，下同）

▲▼新進人員講習由各業務組長輪流授課，在未來的實務訓練中，也將採「師徒制」，將工作經驗傳承下去。

此次分發到吉安警分局的新進員警共有13位（12男、1女），由於今年地方公職人員選舉將於11月26日舉行投票，維護選前治安平穩是全國警察重要的任務，在投票當天也勢必要增加警力、加強巡邏，這批新進人員為選舉工作添加生力軍、提昇維安戰力。

▲▼花蓮吉安警分局的新進13名生力軍，將立即投入9合1選舉維安工作。（圖／吉安警分局提供，下同）

為了讓新鮮人迅速掌握轄區治安、交通現況，以及當前重點工作，講習中分局各業務組長輪流授課，傳遞相關警察法規及處理各類案件標準流程，在未來的實務訓練中，分局將挑選績優員警擔任指導員，採「師徒制」引領畢業生，將工作經驗傳承下去。

分局長陳蔚文最後勉勵大家全心投入警察工作，以「態度」來決定「高度」，期許每個人都能培養厚實的專業能力、敏銳的觀察力及關懷民眾的同理心，進一步贏得民眾對警察的信任，面對未來為期2個月的實務訓練，分局將指派資深及經驗豐富的員警帶領大家，同時也祝福工作順利、身體平安。

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