查賄e起來　北檢啟動LINE帳號邀民眾加好友檢舉賄選

▲北檢開放LINE帳號ORcode供民眾加好友提供賄選情資。（圖／北檢提供）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署為宣傳年底九合一大選反賄選，結合台北市政府資源，建構網路反賄選專區，並首度利用捷運車廂、全國超商、賣場、銀行ATM等管道廣發反賄文宣，而為了提供讓人安心的秘密檢舉管道，北檢21日正式啟動官方LINE帳號，鼓勵民眾加入好友，若發現可疑賄選情資，將由專人服務協助蒐證檢舉。

北檢指出，截至目前為止已立案調查的選舉相關案件，合計72案、被告123人，為了更精進反賄選宣導，北檢與北市政風處共同製作「111年地方公職人員九合一選舉」反賄選專區網站，提供民眾檢舉管道、蒐證賄選方法、賄選態樣以及檢舉賄選獎金等各類資訊，並透過北市府已有114萬好友的Line群組、50萬人次訂閱的市府訊息訂閱管道，推播反賄選宣導。

法務部長蔡清祥21日在北檢舉行的「查賄e起來 反賄LINE啟航」記者會致詞指出，反賄選不是政府的責任而已，希望民間民眾一起來，才能真正達到公平的選賢與能，同時提醒民眾，檢舉賄選獎金50萬元，最高有1000萬元。

▲台北地檢署舉行「查賄e起來 反賄LINE起航」記者會。（圖／記者劉昌松攝）

最高檢察署檢察總長邢泰釗說：「情資是查賄之母，情資來源是民眾檢舉」，「宣導反賄選要能感動人，要讓年輕人打電話來檢舉，第1要基於熱情，第2是基於獎金，有獎金會更熱情，第3個是要安全，另外就是要便捷，有這4個因素，就讓情資更完善。」

北檢檢察長林邦樑表示，為了讓全民一起提供有效情資，北檢開啟Line官方帳號，希望透過專人服務，讓民眾在安心放心的環境下，清楚知道如何檢舉，把查緝量能放到最大，北檢對任何選舉不法案件，一定有聞必查，有據必辦。