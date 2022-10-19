24hrs抓賄！士檢查賄中心專線10／24啟用　獎金最高1000萬

▲士林地檢署二度舉辦受理電話檢舉賄選教育訓練 （圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

九合一選舉於下月26日登場，各縣市候選人摩拳擦掌準備，士林地檢署為提升檢舉賄選專線之效率及專業，今（19日）第二次舉辦「受理檢舉賄選專線接聽及民眾到署檢舉賄選相關注意事項」並從10月24日至11月27日成立為選舉查察聯繫中心，由檢察事務官、書記官等約30名同仁，24小時不間斷輪值，受理民眾檢舉賄選。

第二次教育訓練由肅貪專業黑金組張志明主任檢察官負責講授，張主任檢察官全程細心教導同仁接聽民眾檢舉賄選電話或受理民眾到署檢舉時，務必耐心聆聽，按照署訂定的「查察中心值勤人員電話詢問要點」事項，詳實記載各項情資並即時送分案，若遇有緊急、重大案情者應即時通報選舉查察執行秘書主任檢察官處理，以確保每件賄選情資得以確實記載、即時查辦。

▼第二次教育訓練由肅貪專業黑金組張志明主任檢察官負責講授。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士檢強調，選期將至，選情日益激烈，此次訓練能讓每位值勤人員都能充分有效的處理檢舉電話提供各項情資，扼止賄選事件於開端，讓賄選犯罪無所遁形。

士林地檢署呼籲，民眾勇於檢舉賄選，除有高額檢舉獎金，也確保檢舉人身分保密，一起共同打造乾淨清廉的民主選舉環境，從10月24日起11月28日止，檢舉賄選專線：02-2836-1425。