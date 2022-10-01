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縣市長候選人僅一半提出教育政見　「免費營養午餐」家長最有感

▲▼教育團體檢視全台22縣市長候選人政見，不到5成提出教育政見。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育團體檢視全台22縣市長候選人政見，不到5成提出教育政見，認為。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

全台22縣市首長選舉預計在11月26日投票，今年共有95位候選人參選，但根據教育團體在今（1日）公布最新調查顯示，不到半數候選人提出教育政見，認為部分候選人對地方教育發展尚欠缺思考，呼籲候選人應以具體行動支持家長參與教育，不要口惠而無實惠，而營養午餐是最有感，並建議結合地方企業或團體資源支持學校，降低學用落差，同時妥善因應代理代課教師比例過高現象，穩定優秀師資。

2022縣市長選舉進入倒數，剩下不到2個月，為檢視候選人教育政見，台師大教育政策與行政研究所、全國家長團體聯盟、台灣地方教育發展學會等單位，今天共同舉辦「檢視縣市首長候選人教育政見與地方教育發展」圓桌論壇，彙整各候選人所提出教育政見，並辦理家長意見調查，蒐集對對各縣市候選人教育政見的看法與期待。

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▲▼教育團體檢視全台22縣市長候選人政見，不到5成提出教育政見。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育團體檢視全台22縣市長候選人政見，不到5成提出教育政見，建議候選人應提出具體教育政見。（圖／記者許敏溶攝）

台師大教育政策與行政研究所教授兼地方教育發展學會理事長王麗雲指出，距離離投票不到兩個月，全台95位候選人中，有一半以上的候選人尚未提出教育政見，但縣市政府負責國民教育，且涉及眾多家長與學生，建議候選人應具體說明教育政見。

清大教育與學習科技學系教授李安明、高師大教育學系教授張炳煌也提醒民眾，對於競選連任的縣市受長，選民可看看過去四年間，縣市長教育政見的落實程度如何，做為檢視教育政見的參考。

而包括全家盟理事長蕭東原、輔導理事長彭淑燕、榮譽理事長黃國盛也一致表示，所有政治人物都說家長很重要，卻常有「口惠無實惠」，家長期待各縣市長候選人能提出具體承諾，團結家長參與教育，蕭東原也指出，家長最最有感是免費營養午餐，若宜蘭可以做到，希望其他縣市也可以推動。

此外，暨南大學教育政策與行政學系教授蔡金田與東華大學教育行政與管理學系教授張志明也認為，現在各縣市教師缺額控管比例高，有些甚至超過兩成，雖有其不得已考量，但畢竟直接衝擊到學生學習，若仍須要維持一定比例的代理代課教師，縣市應會同中央研商對策，以確保代理代課教師素質，為學校留住優秀教師。

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