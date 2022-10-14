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亞大排名竟勝成大清大！學者直呼驚訝　推測「策略運作＋權重調整」

亞洲大學（圖／翻攝亞洲大學官網）

▲亞洲大學在世界大學排名竟然勝過成大、清大等傳統名校，引發熱議。（圖／翻攝亞洲大學官網）

記者許敏溶／台北報導

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）前（12日）公布世界大學排名，其中最讓外界驚艷，莫過於私校亞洲大學，排名竟竄升到全球第384名，在全台排第4，更超越成大、清大陽明交大等傳統名校，學者今（14日）坦言，看到結果「很驚訝」，有可能是評比機構針對評比調整權重調整，還有學校有些策略運用，但踏實去做最重要，策略運用不是長久之計。

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）12日公布2023年世界大學排名，英國牛津大學連續第7年蟬聯世界第一，台灣則以台大排名第187表現最佳，但比去年退步74名，更讓外界驚艷的是，私校亞洲大學排名竟竄升到全球第384名，在全台排名第4，更超越成大、清大、陽明交大與中字輩及台師大等傳統名校，引發外界熱議。

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▲▼台師大副校長宋曜廷。（圖／記者許敏溶攝）

▲對於亞大排名全台第四，台師大副校長宋曜廷（圖右）分析，可能有策略運用加上主辦單位在評比權重有調整。（圖／記者許敏溶攝）

對於今年排名躍升主因，亞大也在官網公布，主因是國際論文引用率高，因為亞大的論文引用率、國際聲望成長幅度高，是亞大強項。

在今年「泰晤士高等教育」特刊（THE）排名，台師大為全國排名第十，也輸給亞大，台師大副校長宋曜廷指出，在大學排名評比上，大致就是教學、研究、研究影響、企業贊助、國際化等五大項目，而教學就是人才培育，研究做的更深入，並推廣到企業界與產業界，進行產學合作，國際化則多招收國際生與跨國合作。

宋曜廷坦言，看到結果「很驚訝」，有可能是評比機構針對評比調整權重調整，還有學校有些策略運用，例如「主辦的評比單位有很多活動，就有不同作法」，但踏實去做最重要，策略運用不是長久之計，台師大會持續努力、踏實的去做，會做的更好，因為這是根本工作。

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