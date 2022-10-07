台大新校長陳文章　「三大考驗無法逃避」先克服政治力干預

▲陳文章當選台大新校長，明年1月8日上任就面臨三大考驗。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

眾所矚目的台大新校長今（7日）傍晚揭曉，台大工學院長陳文章勝出，將在明年1月8日上任，而新校長蜜月期恐怕不久，眼前至少就有三大考驗，首先是近年來政治勢力試圖干預台大，從卡管案與林智堅論文抄襲事件，新校長要宣示拒絕任何政治勢力介入，接著是少子化的衝擊，新校長要如何維繫台大的競爭力，還有台大將在2028年迎接百歲校慶，如何帶領台大有一番作為，都將考驗新校長的領導能力。

從管中閔在2018年當選台大校長之後，卡管事件延續一年多，台大也成為藍綠政治的角力場，加上這次林智堅論文抄襲事件，顯見政治勢力介入台大校園的企圖，新校長上任後，未來面對類似事件時，如何展現台大獨立於政治勢力外的風骨，將是台大校長首要任務，也最受外界關注的焦點。

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▲如何避免台大遭政治力介入或干預，將是台大新校長陳文章無法避免的挑戰。（圖／資料照片）

其次則是少子化海嘯衝擊，受到少子化影響，私校停招、停辦新聞頻傳，目前更有7所私立大專校院被列為專案輔導學校，和春技術學院更被命令在明年5月起停辦，雖然目前主要衝擊的是後段班的私校，但台大也感受到壓力，面對未來菁英學生越來越少及其他學校搶學生，明年先調整甄選入學管道學生比例，但如何克服少子化衝擊，持續延續台大的學術能量，也是新校長的第二道考驗。

而台大將在2028年迎接建校百歲，管中閔在去年已經先成立「創校100年校慶籌備委員會」，而陳文章未來若順利連任，將面對2028的百年校慶，但在這個台大建校一世紀的日子前，台大身為台灣大專校院龍頭，新校長若在未來4年無法有一番作為，說不定能否連任都要打上問號，這也將是新校長無法避免的挑戰，也是第三道考驗。