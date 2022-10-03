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用英文教中文　高教雙語政策學生不買單「修課人數不佳」

▲▼學者批評政府雙語政策錯誤「反讓英文變糟、能力↓」，呼籲政府盡早認錯改正。（圖／記者許敏溶攝）

▲學者批評政府雙語政策錯誤，反讓學生英文變糟，呼籲政府盡早認錯改正。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

因應教育部全力推動「2030雙語政策」，高教近年也發展雙語教學課程，但引發學者質疑，把英文從學習學科變成學習工具，不僅年輕人中文程度嚴重受影響，英文程度也不會提高。而重點培育大學之一的國立台灣師範大學，近98％大學部科系均設有全英語課程（EMI）架構，但修課人數並不理想。

根據《聯合報》報導，為配合教育部雙語政策，大學近年屢開設EMI課程，大學近日完成選課，師大國文系開設二門全英語課程，但有內部教師坦言，修課人數不太理想，老師還拜託研究生修讀，部分學生則是外籍交換生，最終選修人數都只在10人左右。

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一名國立大學教授就感嘆，但大學為了配合國家政策、符合績效，已經變成「為EMI而EMI」，課程內容沒有通盤規劃，也可能因此減損學科知識，反而不利修課學生，他認為，EMI課程應是隨需求產生，如聘請國際學者客座，其開設課程自然採全英語；又或者部分課程以英語授課較能銜接國際專業，就可以使用EMI架構。

台大人文社會高等研究院長廖咸浩日前也發表《雙語國家狂想》一書，他指出，政府雙語政策是一個全英文授課政策，要把英文從一個學習的學科，變成學習的工具，若所有課程都變成全英語授課，狀況就像孟加拉人用英語學習大一物理，學生聽不懂，學科不僅變糟糕，英文不會變好，若從提升競爭力角度來看，絕對是「錯誤、錯誤、再錯誤」。

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