傳參加陸工信部閉門會議！長江存儲連夜闢謠：不實言論

▲美國晶片出口新禁令，衝擊中國半導體業。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

彭博社20日引述消息人士指，大陸工信部日前召開了一系列緊急會議，評估美國政府針對晶片祭出的限制措施所造成的損害，與會者包括中科曙光、長江存儲等的高層。對此，長江存儲20日連夜發布嚴正聲明闢謠，該公司參與閉門會議為不實言論。

長江存儲20日晚發布聲明稱，近日，該公司發現個別媒體透過多種管道刊登、散佈「工信部與國內主要半導體企業過去一周召開了一系列緊急會議，尋求評估拜登政府針對晶片祭出的限制措施所造成的損害，並承諾對這個半導體行業的支援」的資訊，並散佈關於該公司參與閉門會議的不實言論。

長江存儲指，面對謠言，公司一貫堅持清者自清。但在目前市場環境和產業環境正在發生重大變化的局勢下，上述用心險惡的不實言論不止傷害了長江存儲的企業形象，還將對國內外半導體產業環境造成嚴重不良影響。

長江存儲聲明稱，相關媒體發佈的上述關於該公司的言論均不屬實；長江存儲是一家堅持全球化、市場化、合規運營理念的商業公司，未來也將積極在當前外部環境和形勢變化下尋求發展之路。

美國近日收緊到大陸半導體出口限制，並將晶片製造商長江存儲等31家企業或實體列入「未經核實清單」。《彭博》早前報導指出，自從拜登政府公布遏制中國科技的最新措施以來，工信部召集了中國長江存儲和中科曙光等企業高管參加閉門會議。據報長江存儲曾警告工信部，其未來可能陷入危險之中。