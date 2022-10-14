再批美國晶片禁令　陸外交部：將同國際社會一起反對科技霸凌

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

拜登政府在美東時間7日發表對中國大陸的新一輪晶片制裁，制裁力度之大、範圍之廣被視為30多年來美對中最大的技術斷供。對此，大陸外交部發言人毛寧14日再度回應稱，堅決反對美方肆意泛化國家安全概念，將同國際社會一道反對單邊主義和科技霸凌行徑。

毛寧指出，全球產業鏈供應鏈的形成和發展，是市場規律和企業選擇共同作用的結果。出於政治目的，人為設限破壞產供鏈穩定，損人不利己，只會使本已脆弱的世界經濟雪上加霜，「中方堅決反對美方肆意泛化國家安全概念、濫用出口管制措施、無理打壓中方企業的作法。」

她強調，「中國一直是全球產供鏈的重要參與者和維護者。今年我們同印尼等六個夥伴國共同發起『構建穩定和富有韌性的產業鏈供應鏈國際合作倡議』。我們將同國際社會一道反對單邊主義和科技霸凌行徑，堅持開放、公平、非歧視的原則，共同維護世界經濟體制、規則、基礎的穩定，推動世界經濟復甦發展。」

美國商務部7日宣布一系列晶片出口管制措施，未來美國企業除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國；運用美國技術、在他國製造的晶片，也將受此規範。

美國商務部工業暨安全局表示，新的出口管制將限制中方取得先進運算晶片、發展和維繫超級電腦，以及製造先進半導體的能力，幾近全面性封殺中國半導體發展。相關規定也禁止台積電等第三國企業在某些情況下以美製設備為中國客戶服務，除非美方批准。

毛寧8日就怒斥，美國出於維護科技霸權的需要，濫用出口管制措施，對中國企業進行惡意封鎖和打壓，這種做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則，不僅損害中國企業的正當權益，也將影響美國企業的權益。

大陸商務部10日也用三個「嚴重」來回應，認為美國破壞中美經貿往來、國際市場貿易規則及秩序，韓威脅全球供應鏈穩定，是典型的科技霸凌做法。