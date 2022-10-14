　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

再批美國晶片禁令　陸外交部：將同國際社會一起反對科技霸凌

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

拜登政府在美東時間7日發表對中國大陸的新一輪晶片制裁，制裁力度之大、範圍之廣被視為30多年來美對中最大的技術斷供。對此，大陸外交部發言人毛寧14日再度回應稱，堅決反對美方肆意泛化國家安全概念，將同國際社會一道反對單邊主義和科技霸凌行徑。

毛寧指出，全球產業鏈供應鏈的形成和發展，是市場規律和企業選擇共同作用的結果。出於政治目的，人為設限破壞產供鏈穩定，損人不利己，只會使本已脆弱的世界經濟雪上加霜，「中方堅決反對美方肆意泛化國家安全概念、濫用出口管制措施、無理打壓中方企業的作法。」

她強調，「中國一直是全球產供鏈的重要參與者和維護者。今年我們同印尼等六個夥伴國共同發起『構建穩定和富有韌性的產業鏈供應鏈國際合作倡議』。我們將同國際社會一道反對單邊主義和科技霸凌行徑，堅持開放、公平、非歧視的原則，共同維護世界經濟體制、規則、基礎的穩定，推動世界經濟復甦發展。」

美國商務部7日宣布一系列晶片出口管制措施，未來美國企業除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國；運用美國技術、在他國製造的晶片，也將受此規範。

美國商務部工業暨安全局表示，新的出口管制將限制中方取得先進運算晶片、發展和維繫超級電腦，以及製造先進半導體的能力，幾近全面性封殺中國半導體發展。相關規定也禁止台積電等第三國企業在某些情況下以美製設備為中國客戶服務，除非美方批准。

毛寧8日就怒斥，美國出於維護科技霸權的需要，濫用出口管制措施，對中國企業進行惡意封鎖和打壓，這種做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則，不僅損害中國企業的正當權益，也將影響美國企業的權益。

大陸商務部10日也用三個「嚴重」來回應，認為美國破壞中美經貿往來、國際市場貿易規則及秩序，韓威脅全球供應鏈穩定，是典型的科技霸凌做法。

►「船井burner倍熱極纖錠」激殺3折！好好管理體脂肪

ET快訊
快訊／謝和弦遭中選會踢出名單！親列3點：我有資格參選
士林女騎YouBike遭撞死！　血流一地
美國會暴動未公開影片首曝光！　裴洛西「躲5小時」狂打電話討救
財產驚人！林佳龍存款2.3億　侯友宜5筆土地、存款1087萬
快訊／財產申報公布！陳時中、蔣萬安、黃珊珊都背千萬房貸
快訊／林口大貨車撞人一路拖行　她顱骨變形、腦漿外溢慘死
毒蟲拒驗尿被插導尿管　憲法法庭判決違憲
接種次世代疫苗　「常見5症狀」曝
港姐比賽「2度走光」！　跳到胸型都歪了
快訊／掐死馬國女大生無業男醒了！　拒絕說明案情
《原子少年》成員遭多人控欠錢不還！　本人道歉認錯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

再批美國晶片禁令　陸外交部：將同國際社會一起反對科技霸凌

女客染髮到一半腸胃炎「狂吐狂拉」　暖男髮型師急診陪伴到凌晨

點4碗粿條「結帳2400元」妹子怒PO照公審　內行一看配菜：合理價

澳門15日起放寬台港、海外人士入境檢疫　減至「7+3」

陸9月CPI年增2.8%　創近兩年半以來新高

不想被隔離！　甘肅10名官員「瞞報行程」遭處分

陸央行長：中國物價穩定　將加大貨幣政策力度

大陸+本土1259例！衛健委力挺「清零不動搖」：堅決整治層層加碼

被問為何不能與病毒共存　陸官員：清零是基於「生命至上」理念

學校頒獎竟全送「生豬肉」！學生表情成亮點　畫面曝光網兩派戰翻

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

黃子佼聲援Lulu捲雙面人風波　嘆「太無辜了」：小S出來講也太晚了

問媽怎沒有第一眼愛上爸？　她無情回「太黑」女兒笑瘋

貓媽躺女兒身上求舔毛　見對方無動作就揮拳！

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

楊繡惠開罵台一線阿文「狂借錢」！　直播強調：說得都是事實

再批美國晶片禁令　陸外交部：將同國際社會一起反對科技霸凌

女客染髮到一半腸胃炎「狂吐狂拉」　暖男髮型師急診陪伴到凌晨

點4碗粿條「結帳2400元」妹子怒PO照公審　內行一看配菜：合理價

澳門15日起放寬台港、海外人士入境檢疫　減至「7+3」

陸9月CPI年增2.8%　創近兩年半以來新高

不想被隔離！　甘肅10名官員「瞞報行程」遭處分

陸央行長：中國物價穩定　將加大貨幣政策力度

大陸+本土1259例！衛健委力挺「清零不動搖」：堅決整治層層加碼

被問為何不能與病毒共存　陸官員：清零是基於「生命至上」理念

學校頒獎竟全送「生豬肉」！學生表情成亮點　畫面曝光網兩派戰翻

下半季打出隊形！丘總規劃明年藍圖　王正棠移防外野？

猿獅二軍終戰瘋狂實驗室！施子謙代打、馬傑森左右開弓

印尼131童驚爆腎衰竭！疑喝下「印度污染毒藥」　當局籲政府快停售

日本女自衛隊員跟男同事睡一起！憂男友起疑　謊稱遭性侵

快訊／謝和弦遭中選會踢出名單！親列3點：我有資格參選

參訪渭水驛站、拜會義美是拔綠樁？　蔣萬安：讓台灣更好是我們共同心願

林心如、林熙蕾首同框互爆料　姊妹淘聚會「批評老公」！

東區巷弄711成黑馬！　月捧22萬續租就成「店租單價王」

鄭家純10萬賭「謝和弦落選」　對方被取消資格…加碼掏錢：沒想到

俄羅斯政府下令　克里米亞大橋2023年7月前修復

無業兇嫌北漂IG認識1周　掐斃大馬女大生辯協助

大陸熱門新聞

網美穿白T濕身直播　「沒一個男人跑得掉」

二十大後「陸加速統一時間表？」

駕殲-20空訓「兩次擊落」金頭盔飛行員：飛到後半腦袋都要當機了

黃安譙大白「脫褲子放屁」　見報警快閃

三寶逆向騎上高架被撞飛　落地又遭貨車輾斃

半年不用洗髮精！禿頭男長出黑髮

學校頒獎竟全送「生豬肉」！學生表情成亮點

國小女童190公分！親姊身高也超驚人

網美直播「人體排字」200秒　慘遭玻璃反射出賣

香港民政署女主任　激戰男友性愛片外流

女學生在宿舍養小鬼詭異哭嚎　鬼影閃現畫面曝

前女友鬧場討分手費　新娘霸氣回

中國花瓶拍賣場上估值6.1萬 成交價飆3885倍「估價師直接被解僱」

妹子點4碗粿條噴2416元！網糾1細節風向反轉

更多熱門

相關新聞

同伴搬家！2隻狗狗狂奔追卡車　送別畫面超揪心

同伴搬家！2隻狗狗狂奔追卡車　送別畫面超揪心

面對離別毛孩們也會不捨！大陸廣西一隻黃狗因為主人搬家，不得不與夥伴們分離，搬家當天即使黃狗所坐的貨車已經開走，大白狗和米黃色狗仍跑在後面為牠送行，像是在說「你不要忘了我們喔」，而黃狗也在車上望著朋友，直到完全看不見，畫面令人感動。

大陸+本土1259例！衛健委撐清零不動搖

大陸+本土1259例！衛健委撐清零不動搖

吳釗燮：台灣決心抵抗入侵　阻中擴張

吳釗燮：台灣決心抵抗入侵　阻中擴張

「小鵬電動飛天車」杜拜首度試飛

「小鵬電動飛天車」杜拜首度試飛

一文看懂美晶片禁令衝擊　影響估遍全球

一文看懂美晶片禁令衝擊　影響估遍全球

關鍵字：

晶片芯片毛寧大陸外交部中美

讀者迴響

熱門新聞

沒有使用期限！她挖出8組「LINE免費貼圖」

電梯下墜病患頭朝下墜落亡　影片曝光

羅志祥認跟愷樂有聯絡！　私下和解周揚青

Netflix廣告版訂閱方案來了！

馬國女遇害　大馬網罵台魔殺人

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

3年內「3大馬女生」死在台灣！她慘變人彘

獨／馬國女大生被掐死　前男友怒：只想宰了他

即／高雄水泥車翻落高架橋！司機命危　路過嬤孫壓傷

廖老大「露蜜臀」飲料妹本尊找到了

「文化新聞系花」啦啦隊跳一半突脫褲！

獨／女大生遭勒斃！前男友疑兇手是粉絲

士林大馬女命案「兇嫌」起底　無業北漂IG認識一週

女大生遇害遭「棉被蓋屍」　仰躺單人床

懷7寶遭酸！林叨媽高EQ嘆社會病了

更多

最夯影音

更多
媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨
回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面