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布林肯：台灣晶片產出若中斷　全球將面臨經濟危機

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美卿布林肯表示台灣晶片供應對全球影響巨大。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓17日專電

美國國務卿布林肯今天談到台灣議題時以半導體為例說，台灣產出若因危機中斷，全球將面臨經濟危機，維持台海和平穩定，確保和平解決兩岸分歧，對美國與全球都事關重大。

布林肯（Antony Blinken）今天在美國史丹佛大學（Stanford University）與前美國國務卿萊斯（Condoleezza Rice）對談時，被問到美國對台政策。

布林肯表示，數十年來，美國共和黨與民主黨政府的對台政策，是堅持兩岸分歧應和平解決，事實上，直到最近這項政策都十分成功，處理得宜且避免衝突，也讓台灣人民真正繁榮，不僅受益於自身的生活，也每天為世界做出許多貢獻。

布林肯指出，但近年來北京對台態度發生變化，與其堅守以積極方式建立起來的現狀，北京從根本上認定現狀已不再能接受，決心在更短時間內實現統一。如果和平手段行不通，就採取脅迫手段，若脅迫手段不起作用，就可能採取武力手段以實現其目標，「這就是深切破壞現狀並造成極度緊張的原因」。

他還說，這不僅是美國關注的議題，也是世界各國深為關注的議題，每天通過台灣海峽的商業交通對全球經濟有巨大影響，若爆發危機，全球各國都將蒙受損失。

他以半導體為例指出，若台灣產出因為危機而中斷，全球將出現經濟危機，因此維護台灣與台海和平穩定，確保和平解決分歧，對美國與世界各國都事關重大。

布林肯向北京喊話說，希望北京能重新看見和平解決分歧的好處，不再採取脅迫甚至更糟的武力手段。他也重申，美方堅決履行台灣關係法承諾，支持台灣自我防衛能力。

布林肯還提到，美方一中政策不會改變，但其核心是承諾和平解決分歧，若這樣的情況發生變化，將為未來帶來極具挑戰的前景。

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