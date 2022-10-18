不憂美把台積電「整碗捧去」　王美花：他們目前技術無人可取代

▲王美花18日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

經濟部長王美花日前在美參與台美「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）首次實體會議，並拜訪矽谷半導體產業巨擘；而在王出訪前，美商務部祭一系列晶片出口管制措施，嚴格限制美企未經政府許可，不得出口先進晶片和相關製造設備至中國，另運用美技術、在他國製造的晶片，也將受此規範。不過，王美花今（18日）表示，對台灣影響不大。

王美花18日在立法院受訪時，被問到出訪美國後，是否擔心美國把台積電「整碗捧去」（全部拿走）？王回應，「不是這樣子」，美國是針對晶片、設備、人才等祭相關管制規範，其中晶片部分，是針對非常高速運算的晶片，這些晶片目前都是由美國的設計公司所設計，接著請台灣代工，「這些晶片管制的只有在這種高效運算，那個量不多」，針對一般消費性產品沒有影響。

王美花又說，量不多、台灣又是代工，再者美國針對這樣的高效運算晶片，是規定一些功能，在這功能以上不能賣，而以下則不會受到管制，這是目前美國設計業者要去調整的問題，待他們調整以後，還是會請台灣代工，影響不大。

媒體追問，完全不會影響台積電地位？王美花說，台積電目前的技術，其實沒有人可以取代。