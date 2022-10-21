新北議員8選區號次出爐！彭一書1號衝第一　卓冠廷攜妻出席抽17號

▲卓冠廷帶老婆一起來抽籤。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）

記者施怡妏／綜合報導

年底九合一選舉倒數35天，今（21）日舉行抽籤號次，新北市第八選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區）17名候選人搶10席，稍早號次出爐，「侯家軍」的呂家愷抽中12號，民進黨議員候選人高乃芸抽中10號，綠營彭一書抽到的號，民進黨議員候選人新人卓冠廷則抽中17號。

新北市第8選區（土城區、樹林區、三峽區、鶯歌區）號次出爐，依序為1號民進黨彭一書、2號國民黨江怡臻、3號國民黨黃永昌、4號勞動黨王正、5號民眾黨張昭隆、6號國民黨洪佳君、7號無黨蘇泓欽。

8號民進黨曾進益、9號無黨歐金獅、10號民進黨高乃芸、11號民進黨廖宜琨、12號國民黨呂家愷、13號無黨陳世榮、14號國民黨林金結、15號民進黨林銘仁、16號無黨簡元泰、17號民進黨卓冠廷。

▲▼林銘仁抽中15號、洪佳君抽中6號。（圖／翻攝自林銘仁FB）

候選人陸續在臉書粉專張貼號次，並換上新的大頭貼，彭一書抽中1號，喊出「新北大翻新，為您衝第一」；2號江怡臻抽中與新北市長侯友宜相同的2號，「作夥來讚聲2號侯友宜、相挺2號江怡臻」；7號蘇泓欽表示，自己的服務就像超商小7，全年無休。

10號高乃芸喊出十全十美，十分用心；12號呂家愷謝謝大家12萬分的祝福；林金結和上一次抽中的號碼一樣，都是14號，「號碼不變，服務不變，連任成功」，並結合侯友宜的2號，喊出「2月14日，一生一世只為新北市」；17號卓冠廷感謝太太洪慈庸陪同一起抽籤，「攤開投票單，只要往投票單的尾巴看，冠廷就在那裡」。

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