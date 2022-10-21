10歲弟「吞103顆鋼珠」胃見恐怖白點塞爆！醫狂夾1小時夾不完

記者鄭思楠／綜合報導

南通一名10歲男孩19日將103顆比黃豆大的鋼珠吞進肚子，身體感到不適後，被家長緊急送至醫院。醫生1小時取出其中的92顆，「兒童吞食異物的事情時有發生，不過一次吞下百顆鋼珠實屬罕見。」目前，孩子病情已穩定，在醫院住院治療。

據《紫牛新聞》報導，10月19日下午，一名10歲男孩在家長陪伴下，急匆匆地來到南通市婦幼保健院急診兒童外科。家長神情緊繃，稱孩子吞食了大量鋼珠，經過檢查，男孩胃裡有大量鋼珠，並有少量進入腸道。

下午5點多，南通市婦幼保健院消化內科主任醫師卞曉雲接到了幫助男孩胃鏡取異物的任務。卞曉雲回憶，「孩子年紀比較小，取的過程中不太配合，需要不停地進行安撫，累了就休息一會兒。」由於男孩中午吃過午飯，胃裡還留有不少食物殘渣，「淹沒」了部分鋼珠，醫生感歎，「就好比在河裡撈魚。」

▲男童吞下103顆比黃豆大的鋼珠。（圖／翻攝自紫牛新聞）

卞曉雲說，由於男孩吞食的鋼珠數量較多，不能一次性取，反反覆覆，前後夾了20多次，每次取出4到5顆，「每一顆鋼珠都不小，像是軸承上的鋼珠，要比黃豆大一些。」經過1個多小時胃鏡取異物，男孩胃裡的鋼珠都被取了出來。後經測算，男孩胃裡取出了92顆鋼珠，分量有203.3克重。另外，有11顆鋼珠留在腸道裡，需要通過自然排泄。

卞曉雲表示，取鋼珠的過程中，都伴隨著一股鐵鏽味，「原來鋼珠是亮的，取出時一部分發黑了，部分鋼珠被胃酸溶解，鋼珠在裡面滾動，導致男孩胃還有點糜爛。」

卞曉雲感歎，大量的異物進入腸道，如果不能順利取出或者排除，會造成很嚴重的後果，小腸接孔如果擠不過去，會造成穿孔，掉進腹腔裡，甚至會危及生命，「好在取出及時，如果90多顆都進入腸道，會把小腸擠破，進入到腹腔後，後果不堪設想。」

▲醫生一小時取出92顆。（圖／翻攝自紫牛新聞）

據卞曉雲透露，男孩吞食鋼珠可能是情緒的問題造成的。目前，這名10歲男孩病情穩定，在南通市婦幼保健院進一步治療。

卞曉云同時也提醒家長，對於年紀較小的孩子，比較硬的、有危險性的東西要避免讓孩子接觸到。而對於年紀稍大，有情緒變化的孩子，應當及時、耐心疏導，不能簡單的說教、粗暴地干預，也可以到婦幼保健院進行心理疏導。