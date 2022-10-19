噁大叔誘男童拍不雅照...到他家性侵+拍片！手機還有3少私密照

▲51歲張男專挑幼齒男童下手性侵、拍不雅照。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名張姓男子（51歲）今年3月間在網路上認識一名國小剛畢業的男童小志（12歲）後，不但引誘他拍下不雅照，5月間還對小志性侵得逞，小志後來被家人發現異狀，追問下才得知張男惡劣行徑，報警後警方到張男住處搜索，赫然又發現張男手機內有另外3名少年的不雅照，檢方在偵訊後依違反兒童及少年性剝削防治條例將張男起訴，移審後高雄地院也裁定羈押。

檢、警調查，家住台中的張男是在今年3月間透過社群網站臉書認識小志，他以大哥哥的姿態對小志噓寒問暖，博取好感和信任，5月某日張男透過LINE誘騙小志拍下不雅照片和影片，過了幾天張男還特地跑到高雄的小志家，對小志性侵得逞，過程中張男還拍照、拍影片做紀錄。

後來小志行為出現異常，家人追問後才得知兒子被性侵，氣得報警，警方持搜索票到張男家搜索，赫然發現他的手機內除了小志的不雅照和影片，竟然還有另外3名年紀13到15歲少男的私密處照片，當場將張男逮捕，訊後送地檢署偵辦，檢察官在複訊後向法院聲請羈押獲准。

檢方在偵查時，張男坦承犯行，相關事證也相當明確，在今（19）日偵結，依性侵、違反兒少條例等罪將張男起訴，並移審法院，高雄地院開庭後，裁定張男續押。