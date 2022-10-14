帶「煙火罐」給朋友跨年驚喜　夜店安檢驚見：土製鋼珠炸彈

▲潘男聲稱要放煙火給朋友驚喜，但罐內裝滿小鋼珠是具殺傷力的爆裂物。（示意圖與本案無關／記者陳豐德翻攝）

記者劉昌松／台北報導

潘姓男子在去年的最後1天，準備和朋友相約到夜店狂歡後，到河堤施放煙火跨年，但在經過夜店安檢門時，警鈴聲大作，潘男不以為意地拿出1個膠帶纏綁的罐子，隨手丟入一旁的垃圾桶，安管人員不敢大意報警，測試發現這真的是土製炸彈，裡面藏有無數小鋼珠，要是真的引爆，恐造成不小傷亡，台北地檢署14日依未經許可持有爆裂物罪起訴。

年紀不到20歲的潘男是在2021年12月31日，到台北市信義區PUFF夜店時，因身上的金屬物品觸動安檢門警鈴，夜店安管請潘男出示身上金屬物品，潘男掏出1個罐子，對著安管說：「這是炸彈。」然後就丟到門旁的垃圾桶內，接著進入夜店找朋友。

安管一開始不以為意，但看著潘男丟進垃圾桶的罐子用膠帶層層包覆，越想越不對勁，還是決定報警處理，警方到場發現疑為爆裂物，立刻進夜店將潘男違反《槍砲彈藥刀械管理條例》，以及恐嚇危害公眾安全等罪現行犯移送。

潘男到案解釋，這個罐子是在學校認識的人給的，卻又說不清楚對方到底是誰，潘男解釋，他本來想說到夜店玩完之後，和朋友一起到河堤當煙火施放，也算是給友人一個驚喜的跨年夜；但警方慎重地對罐子進行測試，發現罐子裡面除藏有火藥，還要許多的小鋼珠，要是真的在人員身旁引爆，恐造成傷亡。

檢察官調查後認為，潘男在被夜店安管提醒後，直接拿出這個土製爆裂物丟棄垃圾桶，看不出有要加害他人生命安危的樣子，因此恐嚇公眾部分，將他處分不起訴，但未經許可持有具殺傷力的爆裂物，已經違反《槍砲彈藥刀械管理條例》，可處5年以上有期徒刑，因此依法提起公訴。